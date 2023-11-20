Перемогти раз і назавжди. Учені заявили, що людство може повністю побороти малярію

Нове дослідження показало, що наявних препаратів від малярії достатньо для того, щоб докорінно змінити ситуацію, потенційно викорінивши захворювання.

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Результати нещодавнього дослідження свідчать про те, що ліквідація малярії може бути більш досяжною за ширшого використання одного з поширених методів лікування. У центрі уваги дослідників був препарат примакін, зокрема, його ефективність у запобіганні рецидивам Plasmodium vivax — поширеного малярійного паразита, пише Cosmos.

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Дослідження проводилося в Бангладеш, Індонезії та Ефіопії, де вивчали пацієнтів, заражених іншим малярійним паразитом — Plasmodium falciparum. Учасники отримували або семиденний курс примахіну (радикальне лікування), або стандартне лікування.

Доцентка Камала Трімер зі Школи досліджень у галузі охорони здоров'я Мензіса підкреслила високий ризик рецидиву P. vivax після зараження P. falciparum у районах, де поширені обидва паразити. Дослідження показало, що ризик реінфекції P. vivax у пацієнтів, які отримували радикальне лікування, був у п'ять разів нижчим, ніж у тих, хто отримував стандартне лікування. До 63-го дня захворювання частота реінфекції P. vivax була значно нижчою в групі радикального лікування.

Важливим моментом при призначенні примахіну є потенційний ризик розвитку важкої анемії у пацієнтів з дефіцитом ферменту G6PD. Доктор Ніна Валеча, співголова робочої групи Asia Pacific Malaria Elimination Network Vivax, підкреслила важливість тестування на наявність цього дефіциту для безпечного проведення радикального лікування.

Результати дослідження свідчать про те, що при дотриманні належних запобіжних заходів і розширенні можливостей лікування можна домогтися успіхів на шляху до ліквідації малярії.

Раніше Фокус писав про переваги комарів щодо запахів. Отримані результати дослідження дають змогу отримати нові відомості про стратегію полювання цих істот і можуть стати вирішальним фактором у нашій боротьбі з хворобами, що переносяться комарами.

Також Фокус писав про розробку захисту від комарів з ефективністю в 95%. Дослідження показує, що новий "захист від комарів" здатен працювати близько 8 годин і не шкодить людині.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.