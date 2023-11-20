Мемы против бактерий: интернет вооружили для борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Новая необычная инициатива ученых использует смешные картинки для быстрого и простого способа донесения важнейшей информации для людей.

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В борьбе с обостряющейся проблемой устойчивости к противомикробным препаратам (УПМП), представляющей значительную угрозу здоровью населения планеты, учеными был применен уникальный подход, заключающийся в использовании мемов для повышения осведомленности, пишет CSIRO.

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УПМП, характеризующаяся адаптацией болезнетворных микроорганизмов к устойчивости к антибиотикам и другим противомикробным препаратам, вызывает обеспокоенность в связи с увеличением риска, связанного с распространенными медицинскими процедурами и операциями, а также ростом смертности от инфекций, не поддающихся лечению.

Для решения сложной проблемы УПМП, которая включает в себя целый ряд причин и последствий, в рамках новой инициативы используются мемы, позволяющие упростить и эффективно донести информацию о нюансах УПМП. Эти мемы посвящены таким вопросам, как неправильное использование антибиотиков и развенчание мифов, что способствует как просвещению, так и широкому распространению информации.

Ключевым фактором развития УПМП является неправильное и избыточное использование антимикробных препаратов, приводящее к появлению лекарственно-устойчивых бактерий и других микроорганизмов. Вопреки распространенному мнению, устойчивость развивается именно у микроорганизмов, а не у человека. Злоупотребление антимикробными препаратами не ограничивается одной отраслью, а является многогранной проблемой, затрагивающей как животноводство, так и здравоохранение, в том числе и человека. Такая ситуация требует совместного подхода в различных отраслях, включая экологию.

Пример мемов, используемых учеными для донесения важной информации Фото: CSIRO

Пандемия COVID-19 еще более усложнила ситуацию, отвлекая внимание и ресурсы от УПМП — одной из главных глобальных угроз здоровью. Задача состоит в том, чтобы определить приоритетность таких угроз, которые имеют долгосрочные, но менее заметные последствия.

Решение проблемы УПМП не так просто, как разработка новых антибиотиков, поскольку разработка лекарственных средств требует длительного времени, больших затрат и неопределенности. Это подчеркивает необходимость сохранения существующих антимикробных препаратов. Более того, экологические аспекты, такие как распространение антимикробных контаминантов в водных источниках, являются важнейшими, но часто упускаемыми из виду элементами УПМП.

Участие общественности в борьбе с УПМП включает ответственное использование антибиотиков, соблюдение правил гигиены, отказ от ненужных антибиотиков и распространение информации о УПМП.

Миссия "Минимизация устойчивости к противомикробным препаратам", реализуемая в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социального обеспечения Австралии и Министерством сельского, рыбного и лесного хозяйства, направлена на проведение исследований и разработок для борьбы с УПМП. Эта инициатива направлена на защиту здоровья людей и животных, обеспечение безопасности продовольствия и основных отраслей промышленности, а также поддержку торговли и доступа к рынкам, что подчеркивает глобальную важность решения проблемы устойчивости к противомикробным препаратам.

Ранее Фокус писал об открытии антибиотика, против которого у бактерий нет шансов. По мере того как супербактерии становятся все сильнее, неприметный образец почвы в руках науки смог нанести им тяжелый удар, от которого они, возможно, не смогут оправиться.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили самый большой рассадник устойчивых к антибиотикам бактерий в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями.

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