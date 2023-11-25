Легко укрепит здоровье. Ученые рассказали о преимуществах растительной пищи для сердца

Новое исследование подчеркнуло преимущества растительной пищи, как здоровой и укрепляющей организм альтернативы продуктам животного происхождения.

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Новое исследование выявило преимущества для здоровья людей, которые предпочитают растительную пищу продуктам животного происхождения, таким как красное и переработанное мясо, яйца и молочные продукты. Проведенный анализ многочисленных исследований демонстрирует потенциал диетических вмешательств в снижение риска хронических заболеваний и смертности, пишет Knowridge.

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В ходе исследования, проведенного Сабиной Шлезингер и Лукасом Швингшаклем, были проанализированы данные из 37 источников, включая 24 проспективных когортных исследований. Исследование было посвящено изучению влияния на здоровье замены определенных продуктов животного происхождения на растительные. Результаты оказались весьма примечательными:

Замена 50 г переработанного мяса на 28-50 г орехов привела к снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями на 27%.

Замена переработанного мяса бобовыми привела к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 23%.

Замена одного яйца в день на 25-28 г орехов снизила риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.

Однако в исследовании не было отмечено существенного снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний при замене мяса птицы и рыбы на растительные продукты.

В исследовании также изучалось влияние этих изменений в рационе питания на уровень заболеваемости диабетом 2-го типа и общую смертность:

Замена 50 г переработанного мяса на 10-28 г орехов в день на 22% снижает риск развития диабета 2-го типа.

Замена одного яйца в день на 30 г цельного зерна или 10 г орехов снижает риск развития диабета 2-го типа на 21% и 18% соответственно.

Переход с переработанного мяса на орехи также показал снижение риска смертности от всех причин на 21%.

Несмотря на обнадеживающие результаты, авторы подчеркивают необходимость проведения дополнительных исследований для полного понимания влияния на здоровье замены продуктов животного происхождения на растительные альтернативы. В будущем можно будет изучить влияние на здоровье различных заменителей мяса и молока.

Проведенное исследование подчеркивает важность диеты в управлении рисками для здоровья, выступая за переход на растительную пищу для значительного снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и смертности. Данное исследование послужит стимулом для пересмотра человеком своих пищевых привычек в пользу более здорового питания, способствующего сохранению окружающей среды.

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