От давления до диабета: ученые раскрыли полезные и лечебные свойства граната

В новом исследовании ученые решили не сосредотачиваться на одной болезни, а включить в свой обзор эффективность борьбы фрукта с целым рядом заболеваний.

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Недавнее исследование ученых, посвященное влиянию полифенолов граната на различные нарушения обмена веществ, выявило несколько интересных нюансов фрукта. Гранат, известный своим природным содержанием питательных веществ, традиционно использовался для решения таких проблем, как бактериальные инфекции, диабет и ожирение. Современные исследования подтверждают пользу этих полифенолов, в частности, в борьбе с метаболическими нарушениями, пишет Medical News.

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В обзоре, предоставленном учеными, рассматриваются фармакокинетика, безопасность и эффективность гранатовых соединений в борьбе с такими заболеваниями, как диабет 2-го типа, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Показано, что гранат эффективно снижает инсулинорезистентность, воспаление, артериальное давление и уровень холестерина, положительно влияя на метаболическое здоровье.

В исследованиях на животных масло семян граната показало многообещающие результаты по снижению жировой массы тела и улучшению чувствительности к инсулину. Однако в разных исследованиях наблюдались неодинаковые результаты в отношении контроля массы тела, что может быть связано с генетическими различиями в реакции на фитохимические вещества.

Антидиабетические свойства граната также изучаются, и полученные результаты свидетельствуют о его способности регулировать различные метаболические процессы. Кратковременное лечение экстрактом кожуры граната позволило снизить уровень глюкозы в крови и улучшить холестериновый профиль.

Что касается безопасности гранатовых соединений, то исследования показывают, что гранат и его производные, особенно пуниковая кислота, в целом безопасны и нетоксичны в традиционных дозах, заявляют ученые. Однако биодоступность этих соединений варьируется в зависимости от индивидуальных факторов, таких как микробиота кишечника и уровень pH.

В обзоре делается вывод о том, что, хотя гранат и демонстрирует потенциал в профилактике метаболических нарушений, результаты варьируют в зависимости от таких факторов, как используемая часть растения, условия выращивания и индивидуальная генетическая реакция. Несмотря на эти различия, терапевтический потенциал граната в лечении метаболического синдрома весьма значителен, что требует более комплексного подхода к его применению, заключают ученые.

Ранее Фокус писал о том, что в США начали лечить болезни с помощью овощей и фруктов. Новейшее средство от гипертонии и диабета, по словам ученых, находится не в баночке с таблетками, а в продуктовом ряду ближайшего магазина.

Также Фокус писал о суповой диете, способной предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показала многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.