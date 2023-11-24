От работы до ночных клубов: ученые рассказали о самых необычных местах для сна

Дневной сон настигает миллионы людей внезапно, из-за чего, порой, они засыпают в самых непригодных для этого местах. Ученые решили составить список самых необычных мест для быстрой подзарядки.

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Исследование показало, что значительное число людей сталкивается с проблемой засыпания в необычных местах, включая работу, общественные мероприятия и даже туалет. В ходе опроса, в котором приняли участие 2000 взрослых людей, основными факторами, влияющими на ночной сон, были названы чрезмерная задумчивость и финансовые проблемы, сообщает The Mirror.

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Согласно опросу, 57% участников объяснили свои трудности с засыпанием чрезмерной задумчивостью, а 40% были обеспокоены финансовыми проблемами. Что касается необычных мест для сна, то 5% опрошенных отметили, что дремлют на свадьбе, 12% — в ночных клубах или барах, 10% — в туалете. 22% опрошенных признались, что засыпают на работе, называя такие причины, как чрезмерная занятость (32%), скука (32%) и недосыпание в предыдущие ночи (45%).

Исследование, проведенное по заказу, также показало, что 25% респондентов боятся ложиться спать из-за проблем с засыпанием. Кроме того, 25% респондентов выразили заинтересованность в получении дополнительной информации о своих привычках сна после случаев засыпания в кинотеатрах, общественном транспорте и на вечеринках.

Доктор Джули Смит, клинический психолог, подчеркнула важность достаточного ночного сна для здоровья, отметив, что непроизвольный дневной сон является признаком недостаточного ночного отдыха. Она отметила необходимость более глубокого понимания и совершенствования режима сна.

Кроме того, исследование показало, что 17% взрослых готовы попробовать нетрадиционные методы для улучшения сна. Среди применяемых стратегий 43% избегают употребления кофеина перед сном, а еще 43% читают книги для улучшения сна. Однако в качестве причин нарушения сна были названы также такие факторы, как шумные соседи (22%), неудобная кровать (21%) и ночные кошмары (17%). Почти половина респондентов (49%) указали на слишком жаркую или слишком холодную погоду как на проблему.

Финансовые проблемы (40%) и чрезмерная занятость (32%) стали основными причинами трудностей с засыпанием для многих участников. Хотя 53% опрошенных считают, что уделяют сну должное внимание, только 12% использовали смарт-часы для контроля за режимом сна. Анника Бизон из Samsung UK подчеркнула роль технологий в формировании привычек здорового сна, подчеркнув важность понимания индивидуальных особенностей сна для улучшения его качества.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.