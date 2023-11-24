Від роботи до нічних клубів: учені розповіли про найнезвичайніші місця для сну

Денний сон наздоганяє мільйони людей раптово, через що, часом, вони засинають у найбільш непридатних для цього місцях. Вчені вирішили скласти список найнезвичайніших місць для швидкої підзарядки.

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Дослідження показало, що значна кількість людей стикається з проблемою засинання в незвичних місцях, включно з роботою, громадськими заходами і навіть туалетом. Під час опитування, в якому взяли участь 2000 дорослих людей, основними факторами, що впливають на нічний сон, були названі надмірна задумливість і фінансові проблеми, повідомляє The Mirror.

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Згідно з опитуванням, 57% учасників пояснили свої труднощі із засинанням надмірною задумливістю, а 40% були стурбовані фінансовими проблемами. Що стосується незвичайних місць для сну, то 5% опитаних зазначили, що дрімають на весіллі, 12% — у нічних клубах або барах, 10% — у туалеті. 22% опитаних зізналися, що засинають на роботі, називаючи такі причини, як надмірна зайнятість (32%), нудьга (32%) і недосипання в попередні ночі (45%).

Дослідження, проведене на замовлення, також показало, що 25% респондентів бояться лягати спати через проблеми із засинанням. Крім того, 25% респондентів висловили зацікавленість в отриманні додаткової інформації про свої звички сну після випадків засинання в кінотеатрах, громадському транспорті та на вечірках.

Лікарка Джулі Сміт, клінічний психолог, наголосила на важливості достатнього нічного сну для здоров'я, зазначивши, що мимовільний денний сон є ознакою недостатнього нічного відпочинку. Вона наголосила на необхідності глибшого розуміння та вдосконалення режиму сну.

Крім того, дослідження показало, що 17% дорослих готові спробувати нетрадиційні методи для поліпшення сну. Серед застосовуваних стратегій 43% уникають вживання кофеїну перед сном, а ще 43% читають книжки для поліпшення сну. Однак як причини порушення сну було названо також такі чинники, як галасливі сусіди (22%), незручне ліжко (21%) і нічні кошмари (17%). Майже половина респондентів (49%) вказали на занадто спекотну або занадто холодну погоду як на проблему.

Фінансові проблеми (40%) і надмірна зайнятість (32%) стали основними причинами труднощів із засинанням для багатьох учасників. Хоча 53% опитаних вважають, що приділяють сну належну увагу, тільки 12% використовували смарт-годинник для контролю за режимом сну. Анніка Бізон із Samsung UK підкреслила роль технологій у формуванні звичок здорового сну, наголосивши на важливості розуміння індивідуальних особливостей сну для поліпшення його якості.

Раніше Фокус писав про п'ять щоденних звичок, які допоможуть зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами, виливаючись у легкі та ефективні кроки зі зміцнення самопочуття нашого центру прийняття рішень.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.