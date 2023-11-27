Подводный камень мудрости: погоду будущего предопределяют с помощью окаменелости в ушах рыбы

Глобальное повышение температур представляет угрозу человечеству и животному миру, поэтому наука прибегает к самым необычным методам изучения и прогнозирования изменчивой погоды.

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Морские биологи добились значительных успехов в понимании того, как животные адаптируются к среде обитания, особенно в условиях изменения климата. Последние исследования посвящены уникальному аспекту анатомии рыб: камнеподобной структуре в их ухе, известной как отолит. Эта структура, подобно кольцам деревьев, позволяет определить возраст рыбы, а благодаря современным методам, разработанным в Саутгемптонском университете, теперь можно также получить представление об истории метаболизма рыбы, пишет The Conversation.

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Прорыв команды ученых заключается в расшифровке химического состава отолитов для определения энергетических затрат рыбы в течение ее жизни. Этот метод позволяет по-новому взглянуть на то, как рыбы, например атлантический синеперый тунец, распоряжаются своей энергией в ответ на изменения окружающей среды, в частности на колебания температуры.

Температура играет решающую роль в скорости метаболизма животных, влияя на их рост и размножение. Например, в более теплых водах животные могут тратить больше энергии на выживание, оставляя меньше на рост. Это явление можно сравнить с тем, как инфляция влияет на бюджеты людей, когда рост расходов ограничивает дискреционные траты.

Однако влияние температурных изменений на разные виды животных неодинаково, подобно тому как люди с разными финансовыми возможностями по-разному переносят инфляцию. Некоторые животные могут приспособиться к умеренному повышению температуры, в то время как другие, живущие у верхнего предела своей термоустойчивости, испытывают более серьезные трудности.

Исследование показывает, с какими уникальными проблемами сталкиваются различные популяции атлантического синего тунца — вида, известного своими внушительными размерами и скоростью, а также способностью выживать в более холодных водах по сравнению с другими тунцами. Популяции атлантического синего тунца, исторически подвергавшиеся чрезмерному вылову, в последнее время демонстрируют признаки восстановления, однако это восстановление происходит неравномерно по всей Атлантике. Потенциально такое неравенство связано с колебаниями температуры, влияющими на скорость метаболизма молоди тунца, причем в более теплых водах она испытывает больше трудностей.

Тревожный вывод исследования заключается в том, что даже скромные прогнозы изменения климата могут привести к тому, что в ближайшие 50 лет температура в значительной части Средиземного моря, являющегося критически важной средой обитания тунца, превысит пороговое значение в 28°С. Такое изменение представляет собой существенную угрозу для восстановления вида, что требует разработки долгосрочных стратегий по его сохранению.

По мере повышения температуры океана синие тунцы могут перемещать свои нерестилища в более холодные регионы, что может увеличить риск их непреднамеренного вылова в промысловых целях. Судьба синего тунца, ценного кулинарного деликатеса, подчеркивает более широкие проблемы, с которыми сталкивается морская фауна в условиях изменения климата.

Ранее Фокус писал о причинах нападения акул на людей. Гэвин Нейлор, исследователь акул из Университета Флориды, объяснил, что иногда шумные люди издают сигналы, похожие на те, которые исходят от рыбьих косяков.

Также Фокус писал о том, что у берегов Канады акулы массово выбрасываются на берег, но по мнению ученых, это хорошо. Только за последний год количество самых грозных хищников в океане, выброшенных на берег Канады, существенно возросло. Но исследователи не считают это проблемой.