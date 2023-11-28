Власти Японии предостерегли своих граждан от употребления пива: напиток может вызвать рак

Помимо общей информации и предостережений, новые рекомендации включают в себя практические советы по минимизации пагубных эффектов алкоголя на здоровье.

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Министерство здравоохранения Японии недавно обновило проект руководства по ответственному потреблению алкоголя — первый подобный документ в стране. В этих рекомендациях подчеркивается риск для здоровья, связанный даже с умеренным употреблением алкоголя, пишет The Asahi Shimbun.

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Согласно опубликованым рекомендациям, ежедневное употребление всего лишь кружки пива или бокала саке может повысить риск развития колоректального рака. Они также отмечают, что даже небольшое количество алкоголя может привести к гипертонии, раку пищевода у мужчин и геморрагическому инсульту у женщин.

Проект рекомендует свести потребление алкоголя к минимуму. В частности, он предостерегает от употребления более 20 граммов чистого алкоголя в день (что эквивалентно 500 миллилитрам пива или стакану саке) из-за повышенного риска возникновения различных проблем со здоровьем, включая заболевания печени и рак.

В рекомендациях отмечается, что женщины и пожилые люди более уязвимы к воздействию алкоголя из-за меньшего содержания воды в организме. Также подчеркивается, что чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на работу мозга у молодых людей и повысить риск деменции у пожилых.

Несмотря на снижение потребления алкоголя на душу населения в Японии, количество пациентов, проходящих лечение от алкоголизма, остается высоким. По данным исследования 2017 года, в Японии насчитывается около 46 000 алкоголиков, что лишь немного меньше, чем в 1996 году.

В проекте сравниваются рекомендуемые Японией нормы с нормами, принятыми в США (28 граммов для мужчин). В нем также рассматриваются критические замечания экспертов в области здравоохранения по поводу предыдущих версий рекомендаций, в которых отсутствовали конкретные ограничения.

В рекомендациях предлагаются практические советы: есть до или во время приема пищи, пить воду между употреблением алкогольных напитков и избегать алкоголя в определенных ситуациях, например, после приема лекарств или для снятия тревоги или бессонницы. Эти рекомендации являются частью постоянных усилий Японии, подкрепленных законом 2013 года, направленных на решение проблем, связанных со здоровьем, вызванным употреблением алкоголя, путем предоставления четких и понятных советов населению.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.