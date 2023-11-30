Затаившиеся враги. Обнаружены клетки мозга, повышающие риск развития болезни Альцгеймера

Новое исследование изучило роль микроглии — клеток-уборщиков нашего мозга, в развитии болезни Альцгеймера. Генетические изменения могут превратить наших помощников в свирепых врагов.

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В ходе последних научных исследований ученые сделали важное открытие, касающееся болезни Альцгеймера. Их исследование было сосредоточено на микроглии — типе клеток мозга, отвечающих за иммунную регуляцию. Эти клетки играют важнейшую роль в нейровоспалении, которое тесно связано с развитием и прогрессированием болезни Альцгеймера, пишет New Atlas.

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В новом исследовании изучались генетические аспекты микроглии, в частности, выяснялось, как ее генетические изменения могут привести к нейровоспалению и, в конечном счете, к болезни Альцгеймера. Трейси Янг-Пирс, ведущий исследователь, подчеркнула важность понимания этих генетических механизмов для разработки целевых методов лечения болезни Альцгеймера.

Ключевой частью их исследования стал ген INPP5D, обнаруженный в микроглии и ранее связанный с риском развития болезни Альцгеймера. Команда заметила интригующее противоречие у пациентов с болезнью Альцгеймера: в то время как уровень гена был высоким, белка, который он производит, было заметно мало, что говорит о сложной роли INPP5D в развитии болезни.

Используя клетки мозга человека, полученные из стволовых клеток, исследователи смогли более тщательно изучить воспалительный процесс. Они выявили специфические белки, которые потенциально могут быть направлены на подавление воспалительных реакций, вызванных снижением активности INPP5D.

Полученные результаты открывают новые возможности для лечения болезни Альцгеймера, в частности, для воздействия на ген INPP5D. Однако Янг-Пирс отмечает, что пока остаются вопросы, на которые нет ответов, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять роль гена в болезни Альцгеймера и то, как он может быть эффективно использован в терапии. У ученых есть надежда, что эти исследования приведут к лучшему пониманию болезни Альцгеймера и более эффективным методам лечения.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

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