Вороги, що зачаїлися. Виявлено клітини мозку, що підвищують ризик розвитку хвороби Альцгеймера

Нове дослідження вивчило роль мікроглії — клітин-прибиральників нашого мозку, у розвитку хвороби Альцгеймера. Генетичні зміни можуть перетворити наших помічників на лютих ворогів.

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Під час останніх наукових досліджень учені зробили важливе відкриття, що стосується хвороби Альцгеймера. Їхнє дослідження було зосереджене на мікроглії — типі клітин мозку, що відповідають за імунну регуляцію. Ці клітини відіграють найважливішу роль у нейрозапаленні, яке тісно пов'язане з розвитком і прогресуванням хвороби Альцгеймера, пише New Atlas.

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У новому дослідженні вивчали генетичні аспекти мікроглії, зокрема, з'ясовувалося, як її генетичні зміни можуть призвести до нейрозапалення і, в кінцевому рахунку, до хвороби Альцгеймера. Трейсі Янг-Пірс, провідний дослідник, наголосила на важливості розуміння цих генетичних механізмів для розробки цільових методів лікування хвороби Альцгеймера.

Ключовою частиною їхнього дослідження став ген INPP5D, виявлений у мікроглії і раніше пов'язаний із ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Команда помітила інтригуюче протиріччя у пацієнтів із хворобою Альцгеймера: у той час як рівень гена був високим, білка, який він виробляє, було помітно мало, що говорить про складну роль INPP5D у розвитку хвороби.

Використовуючи клітини мозку людини, отримані зі стовбурових клітин, дослідники змогли більш ретельно вивчити запальний процес. Вони виявили специфічні білки, які потенційно можуть бути спрямовані на придушення запальних реакцій, викликаних зниженням активності INPP5D.

Отримані результати відкривають нові можливості для лікування хвороби Альцгеймера, зокрема, для впливу на ген INPP5D. Однак Янг-Пірс зазначає, що поки що залишаються питання, на які немає відповідей, і необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти роль гена в хворобі Альцгеймера і те, як його може бути ефективно використано в терапії. У вчених є надія, що ці дослідження призведуть до кращого розуміння хвороби Альцгеймера і більш ефективних методів лікування.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

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