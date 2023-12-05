Испытание временем. Врачи рассказали, почему некоторые полученные нами раны не заживают

Получая мелкие порезы и прочие раны подобного характера, мы замечаем, что некоторые из них заживают очень долго. Это происходит по целому ряду причин и требует специального подхода, утверждают врачи.

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С возрастом кожа становится тоньше и менее эластичной, поэтому она больше подвержена повреждениям и медленнее восстанавливается. Эта проблема усугубляется такими факторами, как солнечное повреждение, которое особенно негативно сказывается на участках кожи, часто подвергающихся воздействию солнечных лучей. Кроме того, клетки кожи, отвечающие за выработку кератина — жизненно важного компонента, обеспечивающего прочность кожи, со временем теряют способность к регенерации. Эксперты подчеркивают роль недостатка витаминов в этом процессе и более подробно раскрывают способы борьбы с этим состоянием, пишет The Washington Post.

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Обычные лекарства также могут влиять на процесс заживления. Противовоспалительные препараты и препараты для разжижения крови, как отмечает Каролина Файф из клиники ран Святого Луки, могут замедлить процесс заживления. Однако перед прекращением приема любого лекарства необходимо проконсультироваться с врачом.

При лечении мелких травм ключевое значение имеют чистота и правильная перевязка. Аккуратное промывание раны и использование правильного типа повязки, например пены для сочащихся ран или воздухопроницаемых повязок для сухих ран, могут способствовать заживлению. Файф предостерегает от беспорядочного использования антибиотиков местного действия и рекомендует обращаться к врачу при подозрении на инфекцию.

Хронические раны — раны, которые не заживают в ожидаемые сроки (обычно около 30 дней), — требуют особого внимания. Люди с такими заболеваниями, как диабет или сосудистые заболевания, должны активно обсуждать со своими лечащими врачами возможность лечения или предотвращения подобных проблем.

При серьезных ранах или если незначительная рана не заживает так, как ожидалось, обращение к врачу имеет решающее значение. Эксперты утверждают, что раны размером более 2 на 2 дюйма или более глубокие раны требуют внимания врача. В сомнительных случаях консультация с врачом, даже по фотографии или онлайн, может подсказать необходимые шаги для правильного ухода и заживления.

Ранее Фокус писал про революционную повязку на рану. Новая экспериментальная повязка способна произвести революцию в том, как врачи проверяют раны на наличие инфекций, не снимая повязку, не подвергая раны новой инфекции и не задерживая процесс заживления.

Также Фокус писал, что ученые создали ручку с чернилами, способными быстро и легко заживлять раны. Для пациентов с открытыми ранами появилась новая надежда в виде системы PAINT, 3D-печатной ручки, заполненной биоактивными чернилами, способной изменить методы лечения ран во всем мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.