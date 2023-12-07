Наконец-то тайна раскрыта: ученые показали, как формируются человеческие конечности (видео)

Новое исследование позволило ученым заглянуть за эволюционные кулисы и наблюдать за необычным формированием частей тела, без которых наша жизнь стала бы очень сложной.

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Ежедневно мы преодолеваем сотни метров на ногах, хватаем и переносим предметы руками, даже не задумываясь о том, как формируются эти важные части тела. Они не просто вытягиваются по мере роста, а как будто вырезаются из более крупной формы. Ученые пытались разгадать эту загадку, и теперь, благодаря группе исследователей, мы получили новые интересные сведения, пишет ScienceAlert.

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Раньше большую часть того, что мы знали о том, как формируются конечности, мы получали, изучая животных, таких как мыши и цыплята, или используя выращенные в лаборатории клетки. Но люди уникальны, и теперь мы имеем более четкое представление о том, как развиваются наши конечности, особенно на ранних стадиях.

Международная исследовательская группа под руководством Бао Чжана из Университета Сунь Ятсена в Китае совершила огромный скачок вперед. Они изучили тысячи клеток из донорских эмбриональных тканей человека в возрасте от 5 до 9 недель. То, что они обнаружили, было похоже на попытку заглянуть за кулисы и увидеть, как природа лепит наши пальцы рук и ног.

Генные экспрессии показывают, что человеческие цифры формируются в эмбриональных тканях Фото: Nature

Команда выделила 67 различных типов клеток и проследила, как они меняются с течением времени. Этот процесс невероятно точен и сложен. Это как наблюдать за тем, как художник превращает глыбу мрамора в детальную скульптуру. В нашем случае "художник" — это природа, а скульптура — сложная структура наших цифр.

Исследователи могли видеть, какие гены и когда были активны. Они узнали, что примерно на 7 неделе развития некоторые клетки получают сигнал исчезать, обнажая четкие формы пальцев рук и ног.

Человеческая рука состоит из 27 костей, что обеспечивает невероятный диапазон движений и ловкость, не имеющую аналогов в животном мире

И это не просто крутая наука, это имеет реальное значение. Иногда этот процесс идет не по плану, что приводит к распространенным деформациям конечностей. Если мы лучше поймем этот процесс, то, возможно, сможем найти способы предотвращения или лечения таких состояний.

Это исследование касается не только пальцев рук и ног. Оно является частью более масштабной работы, направленной на понимание того, как формируются сложные структуры человеческого тела. Это может помочь во многих областях здравоохранения и медицины, давая представление о нормальном и аномальном развитии.

Это открытие открывает путь к дальнейшим исследованиям. Теперь ученые смогут изучить, как незначительные изменения в этом процессе приводят к различным последствиям, и применить эти знания в различных областях медицины. Возможности безграничны, и это захватывающее время для науки и медицины.

Ранее Фокус писал о том, как образуются отпечатки пальцев на руках. Новое исследование показало, что за формирование отпечатков пальцев у человека отвечают три сигнальные молекулы.

Также Фокус писал о том, правда ли хруст костяшками пальцев приводит к артриту. Наши родители часто уверяли нас, что треск костяшек пальцев приведет к артриту, но врачи решили разобраться в этом вопросе.