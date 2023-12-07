Нарешті таємницю розкрито: вчені показали, як формуються людські кінцівки (відео)

Нове дослідження дало змогу вченим зазирнути за еволюційні лаштунки і спостерігати за незвичайним формуванням частин тіла, без яких наше життя стало б дуже складним.

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Щодня ми долаємо сотні метрів на ногах, хапаємо і переносимо предмети руками, навіть не замислюючись про те, як формуються ці важливі частини тіла. Вони не просто витягуються в міру зростання, а ніби вирізаються з більшої форми. Вчені намагалися розгадати цю загадку, і тепер, завдяки групі дослідників, ми отримали нові цікаві відомості, пише ScienceAlert.

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Раніше більшу частину того, що ми знали про те, як формуються кінцівки, ми отримували, вивчаючи тварин, таких як миші та курчата, або використовуючи вирощені в лабораторії клітини. Але люди унікальні, і тепер ми маємо більш чітке уявлення про те, як розвиваються наші кінцівки, особливо на ранніх стадіях.

Міжнародна дослідницька група під керівництвом Бао Чжана з Університету Сунь Ятсена в Китаї зробила величезний стрибок уперед. Вони вивчили тисячі клітин із донорських ембріональних тканин людини віком від 5 до 9 тижнів. Те, що вони виявили, було схоже на спробу зазирнути за лаштунки і побачити, як природа ліпить наші пальці рук і ніг.

Генні експресії показують, що людські цифри формуються в ембріональних тканинах Фото: vaccine-1

Команда виділила 67 різних типів клітин і простежила, як вони змінюються з плином часу. Цей процес неймовірно точний і складний. Це як спостерігати за тим, як художник перетворює брилу мармуру на детальну скульптуру. У нашому випадку "художник" — це природа, а скульптура — складна структура наших цифр.

Дослідники могли бачити, які гени і коли були активні. Вони дізналися, що приблизно на 7 тижні розвитку деякі клітини отримують сигнал зникати, оголюючи чіткі форми пальців рук і ніг.

Людська рука складається з 27 кісток, що забезпечує неймовірний діапазон рухів і спритність, яка не має аналогів у тваринному світі

І це не просто крута наука, це має реальне значення. Іноді цей процес іде не за планом, що призводить до поширених деформацій кінцівок. Якщо ми краще зрозуміємо цей процес, то, можливо, зможемо знайти способи запобігання або лікування таких станів.

Це дослідження стосується не тільки пальців рук і ніг. Воно є частиною більш масштабної роботи, спрямованої на розуміння того, як формуються складні структури людського тіла. Це може допомогти в багатьох галузях охорони здоров'я та медицини, даючи уявлення про нормальний і аномальний розвиток.

Це відкриття відкриває шлях до подальших досліджень. Тепер учені зможуть вивчити, як незначні зміни в цьому процесі призводять до різних наслідків, і застосувати ці знання в різних галузях медицини. Можливості безмежні, і це захоплюючий час для науки і медицини.

Раніше Фокус писав про те, як утворюються відбитки пальців на руках. Нове дослідження показало, що за формування відбитків пальців у людини відповідають три сигнальні молекули.

Також Фокус писав про те, чи правда хрускіт кісточками пальців призводить до артриту. Наші батьки часто запевняли нас, що тріск кісточок пальців призведе до артриту, але лікарі вирішили розібратися в цьому питанні.