Физические нагрузки вредят нашему здоровью: ученые рассказали, чего не стоит делать

Нам с детства твердят, что физкультура укрепляет здоровье, но последнее исследование ученых ставит под сомнение это утверждение, раскрывая некоторые не очевидные нюансы активного образа жизни.

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В недавнем исследовании, проведенном в Финляндии и еще не прошедшем рецензирование, ученые перевернули наши представления о физических упражнениях и долголетии. Они обнаружили, что слишком большая физическая активность может быть не так полезна, как мы думали, и даже ускорять старение организма, пишет The New York Post.

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В течение 45 лет исследователи из Университета Ювяскюля в Финляндии изучали более 11 000 близнецов. Они расспросили их о привычках, связанных с физическими упражнениями, и разделили на четыре группы: тех, кто почти не занимался спортом, умеренно активных, активных и высокоактивных.

Общее мнение всегда было таково: чем больше вы занимаетесь спортом, тем дольше и здоровее вы живете. Однако данное исследование обнаружило нечто иное. Хотя у наименее активных людей шансы умереть в течение периода исследования были на 20 % выше, чем у регулярно занимающихся спортом, этот разрыв сокращался, когда учитывались такие факторы, как образование, индекс массы тела, курение и употребление алкоголя. Фактически, не было обнаружено никаких дополнительных преимуществ сверхактивного образа жизни по сравнению с просто регулярной активностью.

Но самое главное в этом исследовании, это то, что оно показывает, что как недостаточная, так и чрезмерная физическая активность может ускорить старение. Те, кто занимался спортом больше всех, биологически были примерно на 1,8 года "старше", чем те, кто занимался умеренно.

Физические упражнения высвобождают эндорфины, часто называемые гормонами хорошего настроения, которые повышают настроение и снимают стресс Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Не только физические упражнения могут способствовать более долгой жизни, но и в целом здоровый ее образ помогает нам прожить дольше. И хотя у Всемирной организации здравоохранения есть свои рекомендации по количеству физических упражнений, которые должны выполнять взрослые люди, данное исследование позволяет предположить, что дело не только в этом.

Эксперты, такие как доктор Джордж Савва из Института Квадрам в Англии, высоко оценивают использование в исследовании близнецов как мощный исследовательский дизайн. Но он также предупреждает, что, поскольку физическая активность может влиять на индекс массы тела, некоторые выводы могут быть немного ошибочными.

Это исследование может взбудоражить мир здоровья и фитнеса. Оно предполагает, что, возможно, существует такая вещь, как слишком много физических упражнений. Помните, все в меру — возможно, именно в этом заключается секрет долгой и здоровой жизни.

Ранее Фокус писал о том, что физические упражнения могут защитить от болезни Паркинсона. Новое исследование показало многообещающую взаимосвязь между физическими нагрузками и снижением риска болезни.

Также Фокус писал о пяти ежедневных привычках, которые помогут укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.