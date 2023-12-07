Фізичні навантаження шкодять нашому здоров'ю: учені розповіли, чого не варто робити

Нам із дитинства говорять, що фізкультура зміцнює здоров'я, але останнє дослідження вчених ставить під сумнів це твердження, розкриваючи деякі неочевидні нюанси активного способу життя.

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У недавньому дослідженні, проведеному у Фінляндії, яке ще не пройшло рецензування, учені перевернули наші уявлення про фізичні вправи й довголіття. Вони виявили, що занадто велика фізична активність може бути не такою корисною, як ми думали, і навіть прискорювати старіння організму, пише The New York Post.

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Протягом 45 років дослідники з Університету Ювяскюля у Фінляндії вивчали понад 11 000 близнюків. Вони розпитали їхні про звички, пов'язані з фізичними вправами, і розділили на чотири групи: тих, хто майже не займався спортом, помірно активних, активних і високоактивних.

Загальна думка завжди була такою: що більше ви займаєтеся спортом, то довше та здоровіше ви живете. Однак це дослідження виявило дещо інше. Хоча в найменш активних людей шанси померти протягом періоду дослідження були на 20% вищими, ніж у тих, хто регулярно займається спортом, цей розрив скорочувався, коли враховувалися такі фактори як освіта, індекс маси тіла, куріння та вживання алкоголю. Фактично, не було виявлено жодних додаткових переваг надактивного способу життя порівняно з просто регулярною активністю.

Але найголовніше в цьому дослідженні — це те, що воно показує, що як недостатня, так і надмірна фізична активність може прискорити старіння. Ті, хто займався спортом найбільше, біологічно були приблизно на 1,8 року старші, ніж ті, хто займався помірно.

Фізичні вправи вивільняють ендорфіни, часто звані гормонами гарного настрою, які підвищують настрій і знімають стрес Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Не тільки фізичні вправи можуть сприяти довшому життю, а й загалом здоровий його спосіб допомагає нам прожити довше. І хоча Всесвітня організація охорони здоров'я має свої рекомендації щодо кількості фізичних вправ, які мають виконувати дорослі люди, це дослідження дає змогу припустити, що річ не тільки в цьому.

Експерти, такі як доктор Джордж Савва з Інституту Квадрам в Англії, високо оцінюють використання в дослідженні близнюків як потужний дослідницький дизайн. Але він також попереджає, що, оскільки фізична активність може впливати на індекс маси тіла, деякі висновки можуть бути трохи помилковими.

Це дослідження може розбурхати світ здоров'я та фітнесу. Воно припускає, що, можливо, існує така річ, як занадто багато фізичних вправ. Пам'ятайте, усе в міру — можливо, саме в цьому полягає секрет довгого та здорового життя.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні вправи можуть захистити від хвороби Паркінсона. Нове дослідження показало перспективний взаємозв'язок між фізичними навантаженнями та зниженням ризику хвороби.

Також Фокус писав про п'ять щоденних звичок, які допоможуть зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука та повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.