100-дневный кашель: ученые бьют тревогу из-за стремительного роста случаев заболевания

Случаи заболевания неприятной и опасной для жизни болезнью подскочили на рекордные 250% по сравнению с предыдущим годом, но у ученых есть надежный способ борьбы с ней.

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Недавно эксперты в области здравоохранения забили тревогу по поводу значительного роста числа случаев коклюша — легочной инфекции, вызываемой бактериями. Цифры поражают: в этом году число случаев заболевания выросло на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет The New York Post.

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Почему же произошел такой резкий скачок заболеваемости? Во время пандемии COVID-19 такие меры, как социальное дистанцирование и изоляция, действительно помогли снизить распространение коклюша. Но когда эти меры ослабли, количество случаев снова начало расти.

Одним из ключевых факторов, на которые указывают эксперты, является пропущенная вакцинация. Во время пандемии многие люди не могли регулярно посещать вакцинацию. Это очень важно, поскольку коклюш, хотя и является серьезным заболеванием, в значительной степени может быть предотвращен с помощью вакцин. Более того, эксперты настоятельно рекомендуют беременным женщинам делать прививки, чтобы передать защиту своим детям, которые более уязвимы к этому заболеванию.

А что вообще такое этот устрашающий коклюш? Это очень заразное респираторное заболевание, особенно опасное для младенцев и детей младшего возраста. Оно известно тем, что вызывает сильные приступы кашля, которые могут быть настолько сильными, что приводят к рвоте или даже переломам ребер. Иногда его даже называют "100-дневным кашлем", поскольку он может длиться неделями или месяцами.

Хорошие новости состоят в том, что существует вакцина, которая эффективно защищает от коклюша. К сожалению, последние данные показывают, что уровень вакцинации в одной лишь Великобритании упал до самого низкого уровня за последние семь лет.

Коклюш вызывается бактерией Bordetella pertussis, которая вырабатывает токсины, нарушающие способность дыхательных путей выводить слизь и мусор из легких Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Если вы считаете, что у вас или вашего ребенка может быть коклюш, особенно если у вас постоянный кашель, который становится все сильнее, необходимо обратиться к врачу. Лечение зависит от того, как давно вы заразились, и от вашего возраста. Например, младенцам до шести месяцев может потребоваться стационарное лечение.

Если инфекция обнаружена на ранней стадии, можно использовать антибиотики для борьбы с ней и предотвращения ее распространения среди других людей. Но если вы болели коклюшем более трех недель, скорее всего, вы уже не заразны и антибиотики вам не понадобятся.

Таким образом, несмотря на то, что заболеваемость коклюшем растет, вакцинация и своевременное медицинское вмешательство могут значительно смягчить его последствия. Это напоминание всем нам о том, что необходимо следить за актуальностью прививок и уделять внимание своему здоровью и здоровью своих близких.

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