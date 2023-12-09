От кровотечений до отказа почек: ученые рассказали о побочных эффектах бадов

Хотя биологически активные добавки и лекарства для продления жизни становятся все более популярными, риски развития серьезных заболеваний от их приема остаются высокими.

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Стремясь сохранить молодость и прожить дольше, многие люди прибегают к помощи различных добавок. Они варьируются от привычных, таких как витамин D и омега-3, до более специализированных, таких как NAD+ бустеры. Известные деятели индустрии здоровья и технологий, такие как доктор долголетия Питер Аттиа и технический директор Брайан Джонсон, публично рассказали о своих обширных программах приема добавок. Но прежде чем гнаться за трендами, важно понять, что больше — не всегда лучше, когда речь идет о добавках и лекарствах для долголетия, пишет Business Insider.

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Смешивать различные добавки или сочетать их с рецептурными препаратами не всегда безопасно. Билл Гурли, ведущий ученый в области исследований натуральных продуктов, сравнивает прием многокомпонентных добавок с открытием "фармакологического ящика Пандоры". Риск возникновения побочных реакций возрастает с увеличением количества добавок или ингредиентов. Например, магний может негативно взаимодействовать с некоторыми антибиотиками и лекарствами от давления. Аналогично, добавки омега-3 могут вызвать проблемы, если вы принимаете препараты для разжижения крови, что может привести к опасному кровотечению в случае травмы.

В отличие от рецептурных препаратов, добавки не так жестко регулируются. Это означает, что существует вероятность загрязнения или фальсификации — когда добавка содержит ингредиенты, не указанные на этикетке. Это может включать обычные лекарства в продукты, продаваемые для похудения, диеты или бодибилдинга, как отмечает Гурли.

Чрезмерное потребление некоторых витаминов и минералов из добавок может привести к повреждению органов, например, к токсическому поражению печени из-за избытка витамина А Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Прием слишком большого количества добавок может иметь серьезные последствия для здоровья. Избыток магния может привести к мышечной слабости и спутанности сознания, а слишком большое количество омега-3 — к кровоточивости десен и расстройству желудка. Даже передозировка такого, казалось бы, безобидного вещества, как витамин D, может привести к накоплению кальция в жизненно важных органах, что в крайних случаях приведет к почечной недостаточности.

Некоторые лекарства, например метформин, обычно используемый для лечения диабета, становятся все более популярными в качестве потенциальных препаратов для долголетия. Однако риск может перевесить пользу, особенно для молодых людей до 40 лет. Метформин не только может вызывать такие побочные эффекты, как снижение тестостерона и ухудшение роста мышц, но и, согласно недавнему исследованию, может ухудшить качество спермы, что может привести к врожденным дефектам.

Хотя идея продления молодости и продолжительности жизни с помощью биологически активных добавок очень привлекательна, важно подходить к этой тенденции с осторожностью. Всегда учитывайте возможные взаимодействия, проблемы с контролем качества, риск передозировки и побочные эффекты любых препаратов для долголетия. Проконсультируйтесь с медицинскими работниками, прежде чем начать принимать какие-либо новые добавки или лекарства, и помните, что умеренность и осознанный выбор — это ключевой момент на пути к здоровой и долгой жизни.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.