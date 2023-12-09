Від кровотеч до відмови нирок: учені розповіли про побічні ефекти бадів

Хоча біологічно активні добавки та ліки для продовження життя стають дедалі популярнішими, ризики розвитку серйозних захворювань від їх прийому залишаються високими.

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Прагнучи зберегти молодість і прожити довше, багато людей вдаються до допомоги різних добавок. Вони варіюються від звичних, як-от вітамін D і омега-3, до більш спеціалізованих, як-от NAD+ бустери. Відомі діячі індустрії здоров'я і технологій, як-от доктор довголіття Пітер Аттіа і технічний директор Брайан Джонсон, публічно розповіли про свої великі програми прийому добавок. Але перш ніж гнатися за трендами, важливо зрозуміти, що більше — не завжди краще, коли йдеться про добавки та ліки для довголіття, пише Business Insider.

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Змішувати різні добавки або поєднувати їх з рецептурними препаратами не завжди безпечно. Білл Гурлі, провідний вчений у галузі досліджень натуральних продуктів, порівнює вживання багатокомпонентних добавок із відкриттям "фармакологічної скриньки Пандори". Ризик виникнення побічних реакцій зростає зі збільшенням кількості добавок або інгредієнтів. Наприклад, магній може негативно взаємодіяти з деякими антибіотиками і ліками від тиску. Аналогічно, добавки омега-3 можуть спричинити проблеми, якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові, що може призвести до небезпечної кровотечі в разі травми.

На відміну від рецептурних препаратів, добавки не так жорстко регулюються. Це означає, що існує ймовірність забруднення або фальсифікації — коли добавка містить інгредієнти, не зазначені на етикетці. Це може включати звичайні ліки в продукти, що продаються для схуднення, дієти або бодібілдингу, як зазначає Гурлі.

Надмірне споживання деяких вітамінів і мінералів із добавок може призвести до пошкодження органів, наприклад, до токсичного ураження печінки через надлишок вітаміну А Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Прийом занадто великої кількості добавок може мати серйозні наслідки для здоров'я. Надлишок магнію може призвести до м'язової слабкості та сплутаності свідомості, а надмірна кількість омега-3 — до кровоточивості ясен і розладу шлунка. Навіть передозування такої, здавалося б, нешкідливої речовини, як вітамін D, може призвести до накопичення кальцію в життєво важливих органах, що в крайніх випадках призведе до ниркової недостатності.

Деякі ліки, наприклад метформін, який зазвичай використовується для лікування діабету, стають дедалі популярнішими як потенційні препарати для довголіття. Однак ризик може переважити користь, особливо для молодих людей до 40 років. Метформін не тільки може спричиняти такі побічні ефекти, як зниження тестостерону і погіршення росту м'язів, а й, згідно з нещодавнім дослідженням, може погіршити якість сперми, що може призвести до вроджених дефектів.

Хоча ідея продовження молодості та тривалості життя за допомогою біологічно активних добавок дуже приваблива, важливо підходити до цієї тенденції з обережністю. Завжди враховуйте можливі взаємодії, проблеми з контролем якості, ризик передозування та побічні ефекти будь-яких препаратів для довголіття. Проконсультуйтеся з медичними працівниками, перш ніж почати приймати будь-які нові добавки або ліки, і пам'ятайте, що поміркованість і усвідомлений вибір — це ключовий момент на шляху до здорового і довгого життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили мікроскопічну молекулу-лікаря, здатну замінити таблетки та уколи. Вдавшись до генія еволюції та останніх технологій, вчені змогли створити молекулу, яка, якщо все піде за планом, зможе назавжди змінити світ фармацевтики та медицини.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.