Встретить новый год бодрым и здоровым: врачи рассказали как не заболеть в праздники

Праздничная пора нагружает наш организм, делая нас более восприимчивыми к различным заболеваниям, но врачи подготовили эффективную и простую стратегию борьбы за здоровье нашего организма.

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Когда мы готовимся к сезону праздников, времени, наполненному семейными встречами и путешествиями, есть и обратная сторона, о которой мы часто забываем: всплеск распространенных респираторных заболеваний, таких как грипп, коклюш и РСВ. Эти вирусы процветают в помещениях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом. Но эксперты заявляют, что не все так плохо и мрачно. Вы можете предпринять несколько шагов, чтобы защитить себя и наслаждаться более здоровым сезоном праздников, пишет HuffPost.

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Это может показаться банальным, но достаточное количество сна — это мощный шаг для вашего здоровья. Бернадетт Боден-Албала из Калифорнийского университета в Ирвайне подчеркивает, что даже одна ночь плохого сна может ослабить вашу иммунную систему. Это делает нас более восприимчивым к простудным заболеваниям. Национальный институт здоровья США рекомендует спать 7-9 часов в сутки. Чтобы улучшить качество сна, откажитесь от экранов перед сном, при необходимости используйте звуковоспроизводящую аппаратуру, а в спальне поддерживайте комфортную температуру и тишину.

Очень важно постоянно обновлять вакцины, особенно против COVID, гриппа и РСВ. Эти вакцины разработаны для защиты от современных штаммов вирусов и могут предотвратить заражение или, по крайней мере, уменьшить тяжесть заболевания, отмечает Боден-Албала. Вы можете легко сделать прививку в местных аптеках или поликлиниках.

По мнению доктора Деланы Уордлоу и доктора Марка Кая, регулярное мытье рук — один из самых эффективных способов профилактики заболеваний. Старайтесь мыть руки водой с мылом в течение 20 секунд. В ситуациях, когда вы не можете помыть руки, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60 % спирта. Возьмите мытье рук в привычку, особенно перед обработкой пищи, после прикосновения к домашним животным, людям или общим поверхностям.

Физическая активность полезна не только для тела, но и для психического здоровья. Регулярные физические упражнения высвобождают эндорфины, которые повышают настроение. Активный образ жизни имеет множество преимуществ для здоровья, включая лучший контроль сахара в крови и укрепление иммунной системы. Найдите для себя приятный и устойчивый режим тренировок, который вы сможете продолжать и после праздников.

Поскольку микробы таятся на многих поверхностях, важно ограничить их проникновение в ваш дом. Ева Болье, специалист по внутренним болезням, предлагает придерживаться правила "никаких посторонних вещей в доме". Это означает, что обувь и чемоданы нужно оставлять у двери. Кроме того, выделите зону для хранения таких предметов, как сумки, и продезинфицируйте часто соприкасающиеся поверхности в вашем доме, чтобы свести к минимуму распространение микробов.

Хотя мы не можем полностью избежать микробов, эти советы экспертов предлагают практические способы уменьшить их воздействие и оставаться здоровыми во время праздничного сезона. Помните, что небольшие шаги могут значительно улучшить ситуацию, чтобы не допустить появления насморка в праздничные дни.

Ранее Фокус писал о 8 овощах, которые укрепят здоровье и помогут сбросить вес. Многие люди буквально живут на весах, забывая о жизненно важном балансе углеводов в организме. К счастью, ученые и диетологи спешат напомнить лучших кандидатов для здорового похудения.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.