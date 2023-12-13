Восполнить дефицит витамина D зимой: эксперты поделились способами укрепления здоровья

Зима на долгое время скрывает от нас Солнце, естественный источник витамина D, но, к счастью, у науки давно имеются альтернативные способы получения важнейшего вещества.

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Зима пришла, и она несет с собой не только снег и горячее какао. Это также сезон, когда получить достаточное количество витамина D становится немного сложнее. Витамин D — настоящий универсал для вашего здоровья. Он крайне важен для крепких костей, нервов и крепкой иммунной системы, пишет Health.

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Обычно мы получаем витамин D из солнечных лучей. Но когда на улице холодно и темно, уровень витамина D может неминуемо снизиться. Это особенно актуально, если вы в основном находитесь в помещении, так как солнечные лучи через окно не так эффективны.

Мари ван дер Мерве из Университета Мемфиса, отмечает, что зимой мы чаще сталкиваемся с нехваткой витамина D. Поэтому в эти месяцы стоит поискать другие источники витамина D, например, диету или добавки. Витамин D нужен нам не только летом. Он необходим круглый год по разным причинам:

Здоровье костей. Витамин D помогает организму усваивать кальций, предотвращая остеопороз — заболевание, приводящее к ослаблению костей.

Витамин D помогает организму усваивать кальций, предотвращая остеопороз — заболевание, приводящее к ослаблению костей. Связь с нервами. Он необходим нервным клеткам для общения друг с другом, а мозгу — для связи с телом.

Он необходим нервным клеткам для общения друг с другом, а мозгу — для связи с телом. Иммунная защита. Это питательное вещество помогает иммунной системе противостоять вирусам и бактериям.

Это питательное вещество помогает иммунной системе противостоять вирусам и бактериям. Мышечная функция. Без достаточного количества витамина D ваши мышцы могут быть слабыми и болезненными.

Рекомендуемая суточная норма витамина D составляет 15 микрограммов (600 международных единиц) для людей в возрасте от 19 до 70 лет и 20 микрограммов (800 международных единиц) для тех, кто старше.

Многие из нас не получают достаточного количества витамина D. Исследование, проведенное в период с 2001 по 2018 год, показало, что около 40,9 % участников имели недостаточный уровень витамина D. В особой группе риска находятся пожилые люди, люди с ожирением, те, кто перенес операцию желудочного шунтирования.

Хотя 19 % взрослых принимают добавки с витамином D, диетические источники по-прежнему имеют решающее значение. Хорошими вариантами являются жирная рыба, яичные желтки и обогащенные продукты, такие как хлопья, молоко и некоторые соки. Например, в трех унциях лосося содержится 570 международных единиц витамина D.

Доктор Питер Коэн из Гарвардской медицинской школы говорит, что не все нуждаются в добавках витамина D. Здоровым людям без диагностированного дефицита он не нужен даже зимой. Если вы уже принимаете добавку, не нужно увеличивать дозу только потому, что на улице прохладно.

Однако если вы решили принимать добавку, придерживайтесь рекомендованной дозы. Превышение дозы может привести к таким симптомам, как сонливость, боли в животе и даже к более серьезным проблемам, таким как спутанность сознания или кома. В качестве альтернативы старайтесь проводить время на солнце или включите в свой рацион продукты, богатые витамином D.

Этой зимой помните, что витамин D не так заметен, как теплое пальто и перчатки, но он так же необходим. Будь то бодрая прогулка в солнечный день или ужин из лосося, поддержание уровня витамина D — простой, но эффективный способ сохранить здоровье в холодные месяцы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.