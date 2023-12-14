Миллионы людей страдают от загадочной постоянной сонливости: ученые рассказали в чем дело

Хотя, зачастую, мы можем списать сонливость на недостаток сна или общую усталость, новое исследование выявило серьезную болезнь, стоящую за этим изнурительным состоянием.

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Многие люди часто сталкиваются с проблемой постоянной усталости, вне зависимости от количества и качества сна. Часто такое состояние списывают на многие внешние факторы, не задумываясь о его реальных причинах. Оказывается, это может быть более распространенным явлением, чем мы думали, согласно недавнему исследованию Американской академии неврологии, пишет The New York Post.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Дэвида Т. Планта из Университета Висконсин-Мэдисон, проливает свет на состояние, называемое идиопатической гиперсомнией. Это не обычная усталость после позднего вечера. Люди с этим заболеванием чувствуют себя очень сонными в течение дня, с трудом просыпаются и часто чувствуют себя растерянными. Как будто их мозг находится в режиме постоянной дремоты.

Это состояние может быть таким же распространенным, как и некоторые известные неврологические и психиатрические заболевания, такие как эпилепсия, биполярное расстройство и шизофрения. Исследовательская группа проанализировала данные о сне 792 человек, средний возраст которых составлял 59 лет. Они обнаружили, что 1,5 % из них страдали идиопатической гиперсомнией. Это большой скачок по сравнению с ранее существовавшим мнением, что этим заболеванием страдают от 0,005% до 0,3% людей.

Одна из поразительных особенностей этого состояния — то, как быстро засыпают люди, страдающие этим недугом, по сравнению с другими. Это происходит почти в два раза быстрее обычно.

Исследование также подчеркивает, что это состояние недостаточно диагностируется. Многие люди с идиопатической гиперсомнией, вероятно, не получают необходимой помощи. Это важно, потому что состояние может быть довольно тяжелым. Представьте себе, что вам так хочется спать, что вы можете задремать во время разговора или даже сидя в остановившейся машине. Для некоторых людей с этим заболеванием это реальность. В тесте, используемом для измерения сонливости, где оценка выше 10 баллов вызывает недоумение, эти люди в среднем набрали 14 баллов.

Почему мы не слышали об этом больше? Диагностика идиопатической гиперсомнии — дело непростое. Для этого требуются подробные и дорогостоящие тесты сна, а не то, что можно легко проверить во время обычного визита к врачу.

Команда доктора Планта также обнаружила еще кое-что важное: синдромом хронической усталости, родственным заболеванием, страдают около 3,3 миллиона одних лишь американцев, что гораздо больше, чем считалось ранее.

Это исследование открывает двери к лучшему пониманию этих состояний. Знание того, насколько распространена идиопатическая гиперсомния, может привести к более глубокому изучению ее причин и, возможно, к эффективным методам лечения. Так что, если вы или кто-то из ваших знакомых борется с чрезмерной дневной сонливостью, возможно, стоит обратить на это внимание. Дело не только в том, чтобы больше спать, возможно, стоит обратиться к специалисту.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.