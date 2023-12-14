5 признаков "тихого" сердечного приступа: на что обязательно следует обращать внимание

Популярность сцен с сердечным приступом в фильмах и сериалах приучили нас к картине со сжимающей грудь рукой и гримасе боли на лице, но врачи утверждают, что подобный приступ может случиться совершенно незаметно.

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Это может прозвучать странно, но почти половина всех сердечных приступов происходит "тихо". Именно так — без драматического сжимания грудной клетки или внезапного обморока. Вместо этого "тихие" сердечные приступы могут быть коварными, маскируясь под повседневный дискомфорт, от которого мы часто отмахиваемся, пишет Hindustan Times.

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Доктор Равиндер Сингх Рао, известный кардиолог, объясняет, что тихий сердечный приступ может случиться с каждым, независимо от возраста и пола. В отличие от типичных сцен сердечного приступа, которые мы видим в фильмах, при тихом сердечном приступе может не быть боли в груди. Но они не менее опасны, потенциально повреждая сердце и повышая риск более серьезного приступа в дальнейшем. По словам врача, нам следует обращать внимание на следующие факторы:

Необъяснимая усталость. Вы когда-нибудь чувствовали необычайную усталость без видимых причин? Это может быть не просто плохой день. Когда ваше сердце испытывает трудности, организм тратит энергию на его поддержку, что приводит к постоянной усталости. Если простые задачи начинают выматывать вас, стоит обратить на это внимание. Одышка. Внезапно появилась одышка, хотя вы не напрягаетесь? Это может быть еще одним признаком. Когда ваше сердце работает неэффективно, организм не получает необходимого ему кислорода, в результате чего вы чувствуете одышку. Дискомфорт в верхней части тела. Тихий сердечный приступ может проявляться в виде дискомфорта в руках, шее, челюсти или спине. Часто он бывает легким, и его легко проигнорировать, но не стоит упускать из виду эти незаметные сигналы. Тошнота и головокружение. Тошнота или головокружение без явной причины могут быть сигналом сердца о неполадках. Эти симптомы могут указывать на снижение артериального давления из-за плохой работы сердца. Чрезмерная потливость. Потеете больше обычного, особенно когда не жарко или вы не занимаетесь спортом? Это может быть реакция на стресс, вызванная тем, что ваше сердце работает сверхурочно.

Доктор Рао подчеркивает, что эти признаки могут указывать и на другие проблемы со здоровьем, поэтому очень важно незамедлительно обратиться к врачу. Раннее распознавание этих симптомов может привести к своевременному лечению и, возможно, спасти жизнь.

И дело не только в том, чтобы заметить тревожные признаки. Очень важно вести здоровый образ жизни. Это означает правильное питание, активный ритм жизни и борьбу со стрессом. Такой подход нужен не только пожилым людям, он крайне важен и для молодых, помогая предотвратить проблемы с сердцем еще до их возникновения.

Помните, что сердечный приступ не всегда дает о себе знать четкими сигналами. Если вы будете бдительно следить за этими незаметными признаками, вы сможете предпринять упреждающие шаги, чтобы защитить свое сердце и здоровье.

Ранее Фокус писал о том, сколько может проработать мозг после остановки сердца. Ученые проанализировали более пятисот пациентов, сердце которых остановилось и узнали, что наш мозг — это упрямый и подготовленный боец, борющийся за каждую минуту существования до последнего.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.