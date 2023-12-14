5 ознак "тихого" серцевого нападу: на що обов'язково слід звертати увагу

Популярність сцен із серцевим нападом у фільмах і серіалах привчили нас до картини з рукою, що стискає груди, і гримаси болю на обличчі, але лікарі стверджують, що подібний напад може трапитися зовсім непомітно.

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Це може прозвучати дивно, але майже половина всіх серцевих нападів відбувається "тихо". Саме так — без драматичного стискання грудної клітки або раптової непритомності. Натомість "тихі" серцеві напади можуть бути підступними, маскуючись під повсякденний дискомфорт, від якого ми часто відмахуємося, пише Hindustan Times.

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Доктор Равіндер Сінгх Рао, відомий кардіолог, пояснює, що тихий серцевий напад може трапитися з кожним, незалежно від віку та статі. На відміну від типових сцен серцевого нападу, які ми бачимо у фільмах, під час тихого серцевого нападу може не бути болю в грудях. Але вони не менш небезпечні, потенційно пошкоджуючи серце і підвищуючи ризик більш серйозного нападу надалі. За словами лікаря, нам слід звертати увагу на такі чинники:

Незрозуміла втома. Ви коли-небудь відчували надзвичайну втому без видимих причин? Це може бути не просто поганий день. Коли ваше серце зазнає труднощів, організм витрачає енергію на його підтримку, що призводить до постійної втоми. Якщо прості завдання починають вимотувати вас, варто звернути на це увагу. Задишка. Раптово з'явилася задишка, хоча ви не напружуєтеся? Це може бути ще однією ознакою. Коли ваше серце працює неефективно, організм не отримує необхідного йому кисню, внаслідок чого ви відчуваєте задишку. Дискомфорт у верхній частині тіла. Тихий серцевий напад може проявлятися у вигляді дискомфорту в руках, шиї, щелепі або спині. Часто він буває легким, і його легко проігнорувати, але не варто випускати з уваги ці непомітні сигнали. Нудота і запаморочення. Нудота або запаморочення без явної причини можуть бути сигналом серця про неполадки. Ці симптоми можуть вказувати на зниження артеріального тиску через погану роботу серця. Надмірна пітливість. Спітнієте більше, ніж зазвичай, особливо коли не спекотно або ви не займаєтеся спортом? Це може бути реакція на стрес, викликана тим, що ваше серце працює понаднормово.

Доктор Рао підкреслює, що ці ознаки можуть вказувати і на інші проблеми зі здоров'ям, тому дуже важливо негайно звернутися до лікаря. Раннє розпізнавання цих симптомів може призвести до своєчасного лікування і, можливо, врятувати життя.

І справа не тільки в тому, щоб помітити тривожні ознаки. Дуже важливо вести здоровий спосіб життя. Це означає правильне харчування, активний ритм життя і боротьбу зі стресом. Такий підхід потрібен не тільки літнім людям, він вкрай важливий і для молодих, допомагаючи запобігти проблемам із серцем ще до їх виникнення.

Пам'ятайте, що серцевий напад не завжди дає про себе знати чіткими сигналами. Якщо ви будете пильно стежити за цими непомітними ознаками, ви зможете зробити попереджувальні кроки, щоб захистити своє серце і здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, скільки може пропрацювати мозок після зупинки серця. Вчені проаналізували понад п'ятсот пацієнтів, серце яких зупинилося і дізналися, що наш мозок — це впертий і підготовлений боєць, який бореться за кожну хвилину існування до останнього.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.