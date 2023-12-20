Тесты обещающие определить биологический возраст: ученые рассказали стоит ли им доверять

Наш биологический возраст может сильно отличаться от числа у нас в паспорте, и осведомленность о нем может принести свои плоды, хотя некоторые ученые подвергают сомнению пользу подобных знаний.

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Некоторые люди выглядят намного моложе или старше своего реального возраста, но наука все еще пытается понять причины такой уникальной черты. Это любопытство лежит в основе увлекательной области исследований, направленных на понимание нашего "биологического возраста". В отличие от количества дней рождения, которые мы отметили, биологический возраст — это то, как живут наши клетки с течением времени и он невероятно важен, пишет The New York Times.

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В начале стоит разобраться, что именно исследователи подразумевают под биологическим возрастом. Это своего рода оценочная таблица износа нашего организма. Сюда входит естественный процесс старения, а также влияние нашего образа жизни и окружающей среды. Идея не нова — она восходит к работе доктора Алекса Комфорта 1969 года. Однако только недавно ученые нашли способы точно его измерить.

Большой скачок в этих исследованиях произошел в 2013 году благодаря доктору Стиву Хорвату из Калифорнийского университета. Он представил метод эпигенетики, который рассматривает изменения в нашей ДНК, происходящие с возрастом. На эти изменения влияют не только прожитые годы, но и наши привычки, например курение или употребление алкоголя.

Вот тут-то и возникает сложность. Возможно, вы видели рекламу тестов, которые обещают определить ваш биологический возраст по анализу крови или слюны. Они используют науку эпигенетику, сравнивая изменения в вашей ДНК со средними показателями в популяции. Но эксперты предупреждают, что эти тесты не очень надежны для отдельных людей. Они лучше работают при исследовании больших групп людей.

Так стоит ли вам тратить деньги на эти тесты? Даже доктор Хорват считает, что лучше сэкономить. Тесты все еще находятся на ранней стадии развития и не являются надежными. К тому же, даже если вы узнаете свой биологический возраст, ученые пока не знают, как его изменить.

Однако есть и хорошие новости. Исследователи надеются, что понимание биологического возраста может привести к прорыву в антивозрастной терапии. Они используют эти эпигенетические тесты в клинических испытаниях, чтобы выяснить, могут ли определенные методы лечения продлить жизнь или улучшить здоровье.

Помимо этих высокотехнологичных тестов, некоторые компании предлагают более простые анализы крови. Они проверяют уровень холестерина или сахара в крови, который обычно меняется с возрастом. Эти анализы могут дать вам некоторое представление о вашем общем состоянии здоровья и являются более действенными, поскольку мы знаем, как контролировать их уровень.

Концепция биологического возраста — это увлекательный взгляд на то, как наш образ жизни, окружающая среда и время влияют на наши клетки. Хотя коммерческие тесты позволяют заглянуть в этот мир, они еще не являются хрустальным шаром для определения состояния нашего здоровья. Тем не менее, эти исследования открывают двери к потенциально революционным способам улучшения нашего здоровья и долголетия. Кто знает, как будет развиваться эта область? Возможно, мы приблизимся к пониманию секрета сохранения молодости, прямо на клеточном уровне.

Ранее Фокус писал о том, что с возрастом и замедлением работы мозга, люди, на удивление, становятся счастливее. Данные нового исследования не только осветили положительные стороны старения, но и позволили совершить прорыв в изучении старения мозга, открыв новые способы сохранения когнитивных функций и отсрочки наступления деменции.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.