Тести, що обіцяють визначити біологічний вік: учені розповіли чи варто їм довіряти

Наш біологічний вік може сильно відрізнятися від числа у нас у паспорті, і обізнаність про нього може принести свої плоди, хоча деякі вчені ставлять під сумнів користь таких знань.

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Деякі люди виглядають набагато молодшими або старшими за свій реальний вік, але наука все ще намагається зрозуміти причини такої унікальної риси. Ця цікавість лежить в основі захопливої галузі досліджень, спрямованих на розуміння нашого "біологічного віку". На відміну від кількості днів народження, які ми відзначили, біологічний вік — це те, як живуть наші клітини з плином часу і він неймовірно важливий, пише The New York Times.

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На початку варто розібратися, що саме дослідники мають на увазі під біологічним віком. Це свого роду оціночна таблиця зносу нашого організму. Сюди входить природний процес старіння, а також вплив нашого способу життя і навколишнього середовища. Ідея не нова — вона сходить до роботи доктора Алекса Комфорта 1969 року. Однак тільки нещодавно вчені знайшли способи точно його виміряти.

Великий стрибок у цих дослідженнях стався 2013 року завдяки доктору Стіву Хорвату з Каліфорнійського університету. Він представив метод епігенетики, який розглядає зміни в нашій ДНК, що відбуваються з віком. На ці зміни впливають не тільки прожиті роки, а й наші звички, наприклад паління або вживання алкоголю.

Ось тут-то і виникає складність. Можливо, ви бачили рекламу тестів, які обіцяють визначити ваш біологічний вік за аналізом крові або слини. Вони використовують науку епігенетику, порівнюючи зміни у вашій ДНК із середніми показниками в популяції. Але експерти попереджають, що ці тести не дуже надійні для окремих людей. Вони краще працюють при дослідженні великих груп людей.

То чи варто вам витрачати гроші на ці тести? Навіть доктор Хорват вважає, що краще заощадити. Тести все ще перебувають на ранній стадії розвитку і не є надійними. До того ж, навіть якщо ви дізнаєтеся свій біологічний вік, вчені поки не знають, як його змінити.

Однак є і хороші новини. Дослідники сподіваються, що розуміння біологічного віку може призвести до прориву в антивіковій терапії. Вони використовують ці епігенетичні тести в клінічних випробуваннях, щоб з'ясувати, чи можуть певні методи лікування подовжити життя або поліпшити здоров'я.

Крім цих високотехнологічних тестів, деякі компанії пропонують простіші аналізи крові. Вони перевіряють рівень холестерину або цукру в крові, який зазвичай змінюється з віком. Ці аналізи можуть дати вам деяке уявлення про ваш загальний стан здоров'я і є більш дієвими, оскільки ми знаємо, як контролювати їх рівень.

Концепція біологічного віку — це захопливий погляд на те, як наш спосіб життя, навколишнє середовище та час впливають на наші клітини. Хоча комерційні тести дають змогу зазирнути в цей світ, вони ще не є кришталевою кулею для визначення стану нашого здоров'я. Проте ці дослідження відкривають двері до потенційно революційних способів поліпшення нашого здоров'я і довголіття. Хто знає, як розвиватиметься ця галузь? Можливо, ми наблизимося до розуміння секрету збереження молодості, прямо на клітинному рівні.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.