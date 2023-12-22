Опасность закупоривания артерий: ученые предупредили о вреде ночного образа жизни

Многие из нас хотя бы один раз в жизни засиживались за каким-то делом до самого утра, но ученые предупреждают, что таким образом мы подвергаем свое здоровье серьезному риску.

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Недавние результаты исследования, проведенного Гетеборгским университетом в Швеции, свидетельствуют о том, что тем, кто коротает время за полночь, стоит пересмотреть свои привычки. Исследование было посвящено изучению того, как наши биологические часы — известные как циркадные ритмы, связаны с атеросклерозом — состоянием, при котором артерии становятся узкими и твердыми, что может привести к серьезным проблемам с сердцем и летальному исходу, пишет The New York Post.

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В исследовании принял участие 771 человек в возрасте от 50 до 64 лет, которых разделили по режиму сна на группы — от крайне утреннего до крайне вечернего. Выяснилось, что у 22,2 % рано встающих людей наблюдалась значительная кальцификация артерий — предвестник различных сердечных заболеваний. В то время как у "ночных сов" этот показатель вырос до 40,6 %, что свидетельствует о почти двукратном увеличении риска.

Это исследование не первое, намекающее на сердечно-сосудистую опасность позднего засыпания, но оно уникально тем, что фокусируется на том, как наши внутренние биологические часы влияют на здоровье артерий нашего сердца. Оно дополняет растущее понимание того, что время, когда мы спим, и то, насколько мы соответствуем нашим естественным ритмам, может сильно повлиять на здоровье нашего сердца.

Авторы исследования отмечают, что затвердение артерий зависит не только от того, когда вы ложитесь спать или просыпаетесь. Такие факторы, как артериальное давление, уровень холестерина, вес, физическая активность, стресс, качество сна и привычка курить, играют свою роль. Тем не менее, результаты исследования позволяют предположить, что циркадный ритм может быть недооцененным игроком на ранних стадиях сердечно-сосудистых заболеваний и должен учитываться в стратегиях профилактики.

Исследование проводится в контексте других исследований, подчеркивающих хрупкий баланс между сном и здоровьем. Потеря всего одного-двух часов сна может повысить уровень тревожности, в то время как восполнение сна в выходные дни может предотвратить сердечный приступ.

Хотя данное исследование не означает, что все ночные совы обречены, оно предполагает, что переосмысление привычек позднего сна может стать шагом к улучшению здоровья сердца. Оно служит напоминанием о том, как сложно переплетается наш образ жизни с нашей биологической конструкцией, и как понимание этих связей может привести к более здоровой и счастливой жизни.

Ранее Фокус писал об опасностях нерегулярного сна. Согласно недавнему опубликованному исследованию, люди с нерегулярной продолжительностью сна более склонны к развитию атеросклероза, который представляет собой образование бляшек на стенках артерий.

Также Фокус писал о том, чем опасен дневной сон. Новое исследование полагает, что вздремнуть в течение дня может быть не только не полезно, но и крайне опасно для нашего здоровья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.