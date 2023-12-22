Чем горче, тем полезнее: ученые перечислили преимущества темного шоколада

Темный шоколад часто уступает в популярности традиционному молочному и белому виду, но он гораздо полезнее своих альтернатив, несмотря на крепкий вкус, заявляют ученые.

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Темный шоколад отличается богатым содержанием какао — его значительно больше, чем в молочном или белом шоколаде. Это богатство какао обусловливает вкус и полезные свойства темного шоколада. Он менее сладкий и немного горький, но эта горечь является показателем его качества и интенсивности какао. Недавнее исследование лишь подтвердило преимущества этого горького, но полезного продукта, пишет Verywell Health

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Темный шоколад — это кладезь полезных соединений. Он содержит полифенолы, которые являются мощными антиоксидантами, и метилксантины, такие как кофеин и теобромин, усиливающие его вкус и улучшающие самочувствие. Высокое содержание какао в темном шоколаде означает большее количество этих полезных соединений.

Польза темного шоколада для здоровья является многогранной и среди всего списка ученые выделяют следующие преимущества:

Здоровье сердца: темный шоколад полезен для сердца. Содержащиеся в нем флаванолы помогают расслабить кровеносные сосуды, снизить кровяное давление и уменьшить воспаление.

темный шоколад полезен для сердца. Содержащиеся в нем флаванолы помогают расслабить кровеносные сосуды, снизить кровяное давление и уменьшить воспаление. Улучшение холестеринового профиля: регулярное употребление шоколада может помочь улучшить уровень холестерина.

регулярное употребление шоколада может помочь улучшить уровень холестерина. Снижение риска диабета: употребление этого продукта может помочь справиться с диабетом или снизить риск его развития за счет повышения инсулинорезистентности и уровня быстрой глюкозы.

употребление этого продукта может помочь справиться с диабетом или снизить риск его развития за счет повышения инсулинорезистентности и уровня быстрой глюкозы. Здоровье кишечника: темный шоколад благотворно влияет на микробиом кишечника, способствуя общему здоровью.

темный шоколад благотворно влияет на микробиом кишечника, способствуя общему здоровью. Настроение и стресс: темный шоколад может улучшать настроение и снижать стресс, изменяя уровень кортизола.

темный шоколад может улучшать настроение и снижать стресс, изменяя уровень кортизола. Функция мозга: флавоноиды, содержащиеся в какао, могут защищать нейроны и улучшать работу мозга.

флавоноиды, содержащиеся в какао, могут защищать нейроны и улучшать работу мозга. Иммунная система: антиоксиданты в составе какао помогают противостоять клеточному разрушению, укрепляя иммунную систему.

антиоксиданты в составе какао помогают противостоять клеточному разрушению, укрепляя иммунную систему. Спортивные результаты: определенные соединения в темном шоколаде могут усиливать кровоток и снижать потребность в кислороде во время тренировок.

Несмотря на пользу темного шоколада, он также богат калориями и жирами. Выбирайте варианты с содержанием какао 70% или выше, чтобы получить максимальную пользу, и следите за размером порций. Кроме того, не забывайте об этических аспектах производства шоколада и по возможности делайте выбор в пользу справедливой торговли.

Большинство людей могут наслаждаться темным шоколадом в умеренных количествах. Однако он подходит не всем. Тем, кто страдает аллергией, кислотным рефлюксом, мигренями или чувствителен к кофеину, следует быть осторожными. Также следует помнить о возможном содержании тяжелых металлов, что подчеркивает важность умеренности.

Темный шоколад — это не просто лакомство, это сложный продукт питания с многочисленными потенциальными преимуществами для здоровья. Однако важно соизмерять эти преимущества с его калорийностью и этическими соображениями при производстве. Употребление темного шоколада в составе сбалансированной диеты может способствовать улучшению общего самочувствия, что делает его приятным и полезным для здоровья развлечением.

Ранее Фокус писал о том, что какао бобы балансируют плохое питание. Многие из нас зачастую не отказывают себе в баловстве вредной пищей, которая с возрастом ухудшает наше здоровье, но ученые обнаружили оздоровительный противовес нашим привычкам.

Также Фокус писал о том, есть ли смысл в длительных паузах между употреблением кофе. Исследователи рассказали, что может дать организму временная пауза в приеме кофеина.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.