Що гіркіше, то корисніше: вчені перерахували переваги темного шоколаду

Темний шоколад часто поступається в популярності традиційному молочному і білому виду, але він набагато корисніший за свої альтернативи, незважаючи на міцний смак, заявляють учені.

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Темний шоколад вирізняється багатим вмістом какао — його значно більше, ніж у молочному чи білому шоколаді. Це багатство какао зумовлює смак і корисні властивості темного шоколаду. Він менш солодкий і трохи гіркий, але ця гіркота є показником його якості та інтенсивності какао. Нещодавнє дослідження лише підтвердило переваги цього гіркого, але корисного продукту, пише Verywell Health

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Темний шоколад — це джерело корисних сполук. Він містить поліфеноли, які є потужними антиоксидантами, і метилксантини, такі як кофеїн і теобромін, що посилюють його смак і поліпшують самопочуття. Високий вміст какао в темному шоколаді означає більшу кількість цих корисних сполук.

Користь темного шоколаду для здоров'я є багатогранною і серед усього списку вчені виділяють такі переваги:

Здоров'я серця: темний шоколад корисний для серця. Флаваноли, що містяться в ньому, допомагають розслабити кровоносні судини, знизити кров'яний тиск і зменшити запалення.

темний шоколад корисний для серця. Флаваноли, що містяться в ньому, допомагають розслабити кровоносні судини, знизити кров'яний тиск і зменшити запалення. Поліпшення холестеринового профілю: регулярне вживання шоколаду може допомогти поліпшити рівень холестерину.

регулярне вживання шоколаду може допомогти поліпшити рівень холестерину. Зниження ризику діабету: вживання цього продукту може допомогти впоратися з діабетом або знизити ризик його розвитку за рахунок підвищення інсулінорезистентності та рівня швидкої глюкози.

вживання цього продукту може допомогти впоратися з діабетом або знизити ризик його розвитку за рахунок підвищення інсулінорезистентності та рівня швидкої глюкози. Здоров'я кишечника: темний шоколад благотворно впливає на мікробіом кишечника, сприяючи загальному здоров'ю.

темний шоколад благотворно впливає на мікробіом кишечника, сприяючи загальному здоров'ю. Настрій і стрес: темний шоколад може покращувати настрій і знижувати стрес, змінюючи рівень кортизолу.

темний шоколад може покращувати настрій і знижувати стрес, змінюючи рівень кортизолу. Функція мозку: флавоноїди, що містяться в какао, можуть захищати нейрони і покращувати роботу мозку.

флавоноїди, що містяться в какао, можуть захищати нейрони і покращувати роботу мозку. Імунна система: антиоксиданти в складі какао допомагають протистояти клітинному руйнуванню, зміцнюючи імунну систему.

антиоксиданти в складі какао допомагають протистояти клітинному руйнуванню, зміцнюючи імунну систему. Спортивні результати: певні сполуки в темному шоколаді можуть посилювати кровотік і знижувати потребу в кисні під час тренувань.

Незважаючи на користь темного шоколаду, він також багатий на калорії та жири. Обирайте варіанти із вмістом какао 70% або вище, щоб отримати максимальну користь, і стежте за розміром порцій. Крім того, не забувайте про етичні аспекти виробництва шоколаду і за можливості робіть вибір на користь справедливої торгівлі.

Більшість людей можуть насолоджуватися темним шоколадом у помірних кількостях. Однак він підходить не всім. Тим, хто страждає на алергію, кислотний рефлюкс, мігрені або чутливий до кофеїну, слід бути обережними. Також слід пам'ятати про можливий вміст важких металів, що підкреслює важливість поміркованості.

Темний шоколад — це не просто ласощі, це складний продукт харчування з численними потенційними перевагами для здоров'я. Однак важливо порівнювати ці переваги з його калорійністю та етичними міркуваннями під час виробництва. Вживання темного шоколаду в складі збалансованої дієти може сприяти поліпшенню загального самопочуття, що робить його приємною і корисною для здоров'я розвагою.

Раніше Фокус писав про те, що какао боби балансують погане харчування. Багато хто з нас часто не відмовляє собі в балуванні шкідливою їжею, яка з віком погіршує наше здоров'я, але вчені виявили оздоровчу противагу нашим звичкам.

Також Фокус писав про те, чи є сенс у тривалих паузах між вживанням кави. Дослідники розповіли, що може дати організму тимчасова пауза в прийомі кофеїну.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.