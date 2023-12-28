Выделяют вредные вещества: праздничные елки могут быть опасны для здоровья

Новое исследование ученых обнаружило, что принесенные домой елки вместе с праздничным настроением наполняют жилье вредными соединениями.

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В праздничный сезон живые рождественские елки приносят в дома не только праздничное настроение, но и аромат, создаваемый соединениями, известными как летучие органические соединения (ЛОС). Эти летучие органические соединения отвечают за свежий сосновый запах, но группа исследователей изучила, что именно выделяют эти елки и как это может повлиять на качество воздуха в помещении, пишет SciTechDaily.

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Исследование было сосредоточено на ели Дугласа, заключенной в камеру, чтобы внимательно следить за ее выбросами в течение 17 дней. Запах, который мы ассоциируем с рождественскими елками, обусловлен монотерпенами — подгруппой летучих органических соединений. Эти соединения не только широко распространены в таких бытовых предметах, как освежители воздуха и свечи, но присутствуют и в качестве элемента наружного воздуха, поскольку выделяются хвойными деревьями.

Исследователей во главе с инженером-экологом Дастином Поппендиком из Национального института стандартов и технологий, особенно интересовало взаимодействие между монотерпенами и озоном — компонентом воздуха, который, будучи защитным в верхних слоях атмосферы, может быть вредным на уровне земли. Они обнаружили, что при контакте озона с монотерпенами, выделяемыми елкой, образуются новые соединения, в том числе формальдегид, хотя и в очень малых количествах.

Интересно, что наиболее сильное выделение монотерпенов происходило в первые дни после занесения елки в помещение, что напоминало силу аромата от подключаемого освежителя воздуха. Однако эта интенсивность быстро снижалась, что говорит о том, что хотя первоначальное воздействие может быть заметным, со временем оно уменьшается. Чтобы уменьшить возможное раздражение от этих выбросов, особенно для людей, чувствительных к летучим органическим соединениям, авторы исследования советуют проветривать помещение вокруг елки или дать ей постоять на улице несколько дней, прежде чем заносить в дом.

В итоге исследование показало, что хотя рождественские елки и выделяют соединения, которые могут повлиять на качество воздуха в помещении, общее воздействие относительно слабое, особенно потому, что выбросы быстро уменьшаются после установки елки, хотя на это все же стоит обращать внимание. Впрочем, данное исследование проливает свет на химию наших праздничных традиций и закладывает основу для понимания и управления качеством воздуха в помещениях не только во время праздничного сезона, но и в контексте повседневных бытовых предметов и практик.

Ранее Фокус писал о том, что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

Также Фокус писал о том, как люди способны менять химический состав воздуха. Благодаря новому исследованию эксперты смогут глубже изучить вопрос о том, какое влияние люди оказывают на окружающий мир.

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