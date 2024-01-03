Не навредить здоровью энтузиазмом: эксперты предостерегли от излишних физических нагрузок

В период после Нового года многие из нас ставят себе четкие цели по укреплению тела, но радикальный подход к тренировкам принесет больше вреда, чем пользы, считают эксперты.

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В ходе недавней дискуссии о новогодних резолюциях эксперты высказали опасения по поводу популярной цели — увеличить физические нагрузки. По данным недавнего опроса, многие люди стремятся повысить уровень физической подготовки, однако эксперты предостерегают от чрезмерных усилий. Они подчеркивают, что это может привести не только к физическим, но и к психическим проблемам, включая потерю мышечной массы, перепады настроения и даже увеличение веса в долгосрочной перспективе, пишет Daily Mail.

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Даниэль Грей, сертифицированный тренер по питанию и персональный тренер, подчеркивает опасность чрезмерных тренировок, особенно в сочетании с диетами, которые могут привести к таким серьезным заболеваниям, как расстройства пищевого поведения.

Организм получает энергию из углеводов, преобразуя их в глюкозу. Однако недостаточное потребление углеводов приводит к тому, что организм сжигает жир и вырабатывает кетоны. Хотя небольшое их количество безвредно, избыток может привести к состоянию, особенно опасному для людей с диабетом 1 типа.

Более того, экстремальные физические нагрузки могут вызвать рабдомиолиз, в результате которого вредные вещества попадают в кровь и могут привести к почечной недостаточности. Женщины могут столкнуться с ранним остеопорозом, а у мужчин может снизиться либидо. Со временем иммунная система также может быть подорвана.

Чтобы избежать этих рисков, эксперты выступают за сбалансированный и постепенный подход к фитнесу. Они советуют ставить перед собой реалистичные цели, например, нанять тренера или постепенно и осторожно увеличивать количество тренировочных дней. Очень важно прислушиваться к своему организму и делать необходимые перерывы. Подход "аварийного резерва", позволяющий время от времени отдыхать, когда вы чувствуете, что вам это нужно, поможет сохранить мотивацию и предотвратить выгорание. Стремление улучшить здоровье и физическую форму — это похвально, но важно добиваться этих целей разумно и стабильно, заключают эксперты.

Ранее Фокус писал о том, что физические нагрузки в выходные равноценны неделе занятия спортом. Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Также Фокус писал о лучшем времени для тренировок, сжигающих жир. В определенное время дня наш метаболизм более высокий, что значительно усиливает эффективность упражнений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.