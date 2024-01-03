Замаскированная опасность: ученые рассказали, как определить вредную пищу по упаковке

Ультраобработанная пища является серьезным вредителем нашему здоровью, но некоторые, на первый взгляд здоровые, продукты также незаметно подпадают под эту категорию, считают ученые.

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В последнее время в обществе произошел интересный сдвиг в нашем отношении к еде. Вместо того чтобы зацикливаться на калориях или углеводах, все большее внимание уделяется уровню обработки продуктов. Эта концепция основана на наблюдении, что значительная часть того, что многие люди едят сегодня, является "ультраобработанной" пищей — термин, который должен звучать скорее на фабрике, чем за ужином, пишет Yahoo!.

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Ультраобработанные продукты — это не просто типичная нездоровая пища; к ним относятся такие продукты, как протеиновые батончики, йогурты с низким содержанием жира и даже некоторые хлопья для завтрака, которые многие считают полезными. Эти продукты готовятся с использованием множества промышленных ингредиентов и технологий, чтобы достичь так называемой "точки блаженства", которая заставляет нас возвращаться за добавкой. Беспокойство вызывает тот факт, что эти продукты способствуют развитию множества заболеваний, связанных с питанием, которые сокращают продолжительность нашей жизни.

Чтобы сориентироваться в этом пищевом ландшафте, Стивен Деврис, доцент кафедры питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана, предлагает более простой подход: читать этикетки. Он отмечает несколько тревожных сигналов, таких как длинные списки ингредиентов, которые звучат как научный эксперимент, наличие загустителей, стабилизаторов или эмульгаторов, а также добавленных сахаров или подсластителей (особенно тех, которые заканчиваются на "-оза" или являются искусственными). Также обращайте внимание на продукты, заявляющие о своем здоровье или рекламирующие себя как продукты с низким содержанием сахара — это может означать, что в них просто заменили один вредный ингредиент на другой, говорит Деврис.

Итак, что вы можете сделать? Старайтесь покупать наименее измененные продукты. Например, если вы покупаете хлеб, отдавайте предпочтение тому, в состав которого входят простые ингредиенты: пшеничная мука, соль и вода. Совершайте покупки на периферии продуктовых магазинов, где обычно находятся свежие, цельные продукты. А если вы все же покупаете продукты со сверхвысокой степенью обработки, выбирайте маленькие упаковки с одной порцией, чтобы избежать соблазна переедания.

Последствия такого изменения рациона питания весьма значительны и затрагивают все сферы — от нашего личного здоровья до более широкой государственной политики в области здравоохранения. Хотя это может не означать полного исключения всех подобных продуктов из вашего рациона, понимание и умеренное потребление ультраобработанных продуктов может стать ключевой стратегией для более здорового образа жизни. По мере появления новых исследований мы, вероятно, будем уделять все больше внимания нюансам обработки продуктов питания и их влиянию на здоровье, что может привести к разработке новых диетических рекомендаций и политики в области питания, считает Деврис.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о том, как действует на человека нездоровая пища и что с этим делать. Большое количество жиров в еде, по-видимому, снижает способность людей регулировать аппетит и потребление калорий.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.