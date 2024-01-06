Забыть о вредной пище: хирург рассказал методы отказа от ультапереработанных продуктов

Хотя выбор в пользу здорового образа жизни является важным, это непростой процесс, требующий не только силу воли, но и комплексный психологический и физический подход.

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В последние годы мировое понимание проблемы снижения веса перешло от быстрых решений и хирургических вмешательств к более целостному подходу, сфокусированному на изменении образа жизни и психической адаптации. Повествование об успешном управлении весом все чаще строится на комплексном понимании диеты, поведения и психологических аспектов питания, о которых пишет The Telegraph.

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Бариатрический хирург доктор Эндрю Дженкинсон рассказывает, что, как правило, путь начинается с признания пагубного влияния ультрапереработанных продуктов и соблазнительной легкости нездоровых привычек питания. Эти продукты, напичканные добавками и консервантами, не только способствуют набору веса, но и являются причиной множества проблем со здоровьем — от неврологических расстройств до различных хронических заболеваний. Поэтому первым шагом на пути к здоровому образу жизни часто является сокращение или исключение из рациона этих обработанных продуктов, заменяя их цельными, натуральными продуктами, говорит Дженкинсон.

Хирург рекомендует начинать свой день с привычек, которые способствуют здоровому обмену веществ. Например, стакан теплой воды с лимоном может запустить пищеварительные процессы, а ожидание в течение часа перед едой может усилить естественное состояние голодания организма. Перекусы, особенно поздние — еще одно поведение, которое обычно изменяется. Замена высококалорийных и низкопитательных перекусов свежими овощами или орехами может существенно повлиять на контроль веса и общее состояние здоровья.

Потеря веса — это не только изменение рациона питания, но и понимание реакции организма на различные виды пищи и активности. Документально подтверждено, что сахар, хотя и приносит временное удовлетворение, может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и увеличению веса. Поэтому отказ от сахара становится важнейшей частью пути. Это нелегко, учитывая привыкание к сладким продуктам, но с упорством тяга к сахару уменьшается, что приводит к более стабильному и здоровому питанию.

Физическая активность — еще один важнейший компонент успеха, считает Дженкинсон. Хотя физические упражнения сами по себе не являются самым эффективным способом сбросить вес, они необходимы для общего здоровья и хорошего самочувствия. Умеренные и постоянные физические нагрузки помогают поддерживать мышечный тонус, улучшают обмен веществ и повышают настроение.

Один из самых значительных сдвигов в парадигме похудения — понимание того, что этот путь не только физический, но и психологический. Изменение рациона и образа жизни требует изменения мышления. Речь идет о формировании новых отношений с едой и понимании ее влияния не только на талию, но и на общее здоровье и счастье. Нужно осознать, что временные диеты менее эффективны, чем долгосрочные изменения образа жизни.

По мере развития общества акцент, скорее всего, будет смещаться в сторону более устойчивого, ориентированного на здоровье образа жизни, в котором особое внимание уделяется качеству и питательной ценности продуктов, важности психического благополучия для пищевых привычек, а также роли общества и окружающей среды в поддержке здорового выбора.

Современный подход к управлению весом и здоровью — это многогранный подход, включающий в себя тонкое понимание диетологии, психологии и физиологии. Речь идет о том, чтобы делать осознанный выбор, понимать долгосрочные последствия этого выбора и постоянно адаптироваться, чтобы вести более здоровую и сбалансированную жизнь. И дело не только в похудении, но и в более глубоком понимании и уважении к телу и разуму.

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