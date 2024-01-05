Виноваты не калории: обнаружена связь между ожирением и часами приема пищи

Новое исследование ученых выявило четкую связь между приемом пищи в определенное время и набором лишнего веса, предположив, что изменение графика питания может помочь сохранить фигуру.

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Наше тело — это точно настроенная машина, которая неустанно работает день и ночь, чтобы сохранить здоровье и энергию. И недавно исследователи обнаружили простую настройку, которая может заставить эту машину работать более эффективно. Этой настройкой является время приема пищи, пишет ScienceAlert.

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В ходе недавнего исследования ученые выяснили, что прием пищи в позднее время суток может повлиять на естественную регуляцию веса в организме тремя существенными способами. Во-первых, он замедляет скорость сжигания калорий. Во-вторых, это повышает уровень голода в течение дня. И наконец, он изменяет способ откладывания жира в организме. Эти результаты позволяют по-новому взглянуть на широко распространенную проблему ожирения и предположить, что корректировка времени приема пищи может стать простой стратегией снижения риска ожирения.

В исследовании приняли участие 16 человек, каждый из которых по индексу массы тела относился к категории людей с избыточным весом или ожирением. Они прошли два разных шестидневных эксперимента, в ходе которых строго отслеживались все аспекты их распорядка дня, от сна до времени приема пищи. В одном случае участники принимали пищу в обычное время, в другом — время приема пищи сдвигалось на более поздний срок.

Результаты оказались довольно необычными. Когда участники ели позже, их организм вырабатывал меньше лептина — гормона, отвечающего за сигнал о сытости, что приводило к усилению чувства голода. Кроме того, их организм сжигал калории медленнее, а в жировой ткани происходили изменения, способствующие накоплению жира и препятствующие его расщеплению.

Этот замысловатый дуэт гормонов и метаболических процессов подчеркивает сложную взаимосвязь между временем приема пищи и риском ожирения. Руководитель исследования, нейробиолог Фрэнк Шир, подчеркнул, что в реальной жизни важно учитывать и другие факторы образа жизни, на которые может повлиять время приема пищи, например, физическую активность или режим сна.

Последствия этого весьма обширны. Поскольку ожирение связано с различными проблемами со здоровьем, включая диабет и рак, понимание и использование влияния времени приема пищи может стать важнейшим шагом в улучшении здоровья населения планеты и борьбой с этими заболеваниями. Хотя исследование имеет свои ограничения, включая небольшую и преимущественно мужскую группу участников, оно закладывает основу для будущих научных работ. Команда надеется расширить свои исследования и включить в них больше женщин, а также изучить, как другие факторы, например изменения во времени отхода ко сну, могут взаимодействовать с временем приема пищи и влиять на здоровье.

Хотя идея корректировки времени приема пищи кажется простой, она может стать ключом к более эффективной борьбе с ожирением и связанными с ним рисками для здоровья. Это исследование предлагает нам пересмотреть не только то, что мы едим, но и то, когда мы едим, как потенциальный путь к улучшению здоровья.

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