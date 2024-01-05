Винні не калорії: виявлено зв'язок між ожирінням і годинами прийому їжі

Нове дослідження вчених виявило чіткий зв'язок між прийомом їжі в певний час і набором зайвої ваги, припустивши, що зміна графіка харчування може допомогти зберегти фігуру.

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Наше тіло — це точно налаштована машина, яка невпинно працює день і ніч, щоб зберегти здоров'я та енергію. І нещодавно дослідники виявили просте налаштування, яке може змусити цю машину працювати ефективніше. Цим налаштуванням є час прийому їжі, пише ScienceAlert.

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Під час нещодавнього дослідження вчені з'ясували, що вживання їжі в пізній час доби може вплинути на природну регуляцію ваги в організмі трьома істотними способами. По-перше, він уповільнює швидкість спалювання калорій. По-друге, це підвищує рівень голоду протягом дня. І нарешті, він змінює спосіб відкладання жиру в організмі. Ці результати дають змогу по-новому поглянути на широко поширену проблему ожиріння і припустити, що коригування часу прийому їжі може стати простою стратегією зниження ризику ожиріння.

У дослідженні взяли участь 16 осіб, кожна з яких за індексом маси тіла належала до категорії людей з надмірною вагою або ожирінням. Вони пройшли два різних шестиденних експерименти, під час яких суворо відстежували всі аспекти їхнього розпорядку дня, від сну до часу прийому їжі. В одному випадку учасники приймали їжу у звичайний час, в іншому — час вживання їжі зсувався на пізніший термін.

Результати виявилися досить незвичайними. Коли учасники їли пізніше, їхній організм виробляв менше лептину — гормону, що відповідає за сигнал про ситість, що призводило до посилення почуття голоду. Крім того, їхній організм спалював калорії повільніше, а в жировій тканині відбувалися зміни, що сприяли накопиченню жиру і перешкоджали його розщепленню.

Цей хитромудрий дует гормонів і метаболічних процесів підкреслює складний взаємозв'язок між часом приймання їжі та ризиком ожиріння. Керівник дослідження, нейробіолог Френк Шир, наголосив, що в реальному житті важливо враховувати й інші фактори способу життя, на які може вплинути час приймання їжі, наприклад, фізичну активність або режим сну.

Наслідки цього досить великі. Оскільки ожиріння пов'язане з різними проблемами зі здоров'ям, включно з діабетом і раком, розуміння і використання впливу часу прийому їжі може стати найважливішим кроком у поліпшенні здоров'я населення планети і боротьбою з цими захворюваннями. Хоча дослідження має свої обмеження, включаючи невелику і переважно чоловічу групу учасників, воно закладає основу для майбутніх наукових робіт. Команда сподівається розширити свої дослідження і долучити до них більше жінок, а також вивчити, як інші чинники, наприклад зміни в часі відходу до сну, можуть взаємодіяти з часом приймання їжі та впливати на здоров'я.

Хоча ідея коригування часу прийому їжі здається простою, вона може стати ключем до більш ефективної боротьби з ожирінням і пов'язаними з ним ризиками для здоров'я. Це дослідження пропонує нам переглянути не тільки те, що ми їмо, а й те, коли ми їмо, як потенційний шлях до поліпшення здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.