На грани наркотической зависимости: почему кошачья мята так нравится котам и чем она опасна

В интернете можно найти миллионы видео забавных реакций котов на мяту, но на самом деле, в основе этого поведения лежат уникальный и порой травмоопасные процессы.

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Наши любимые питомцы, а именно кошки, известны своим причудливым поведением, и их реакция на простую траву под названием Nepeta cataria, или кошачья мята, является довольно особенной. Кошачья мята, произрастающая в Европе и Азии, известна тем, что очаровывает не только домашних кошек, но и таких крупных животных, как львы и леопарды. Типичная реакция кошки на кошачью мяту включает в себя целый букет эмоций и активностей: от обнюхивания и покусывания до приступа полной эйфории, пишет IFLScience.

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Секрет воздействия данной травы на наших кошачьих друзей кроется в соединении под названием непеталактон. Когда кошки контактируют с растертыми листьями или стеблями растения, непеталактон связывается с их носовыми рецепторами, вызывая ряд реакций в мозге. Эти реакции могут варьироваться от сильного возбуждения до полного блаженства и обычно длятся от пяти до 15 минут. Интересно, что не все кошки восприимчивы к чарам кошачьей мяты. Считается, что чувствительность к кошачьей мяте передается по наследству, а некоторые кошки и вовсе проявляют безразличие к этому растению.

Привлекательность данной травы для питомцев сделала ее популярной среди владельцев кошек, и ее часто используют для того, чтобы побудить кошку заняться игрушками или когтеточками. Влияние мяты на кошек можно сравнить с действием марихуаны или ЛСД у людей, но в силу особенностей строения их мозга она оказывает уникальное воздействие. Недавние исследования показали, что кошачья мята может быть не только источником радости для кошек, но и служить защитным слоем от комаров.

Несмотря на полезные свойства кошачьей мяты, ее интенсивные сенсорные ощущения могут быть приятны не всем кошкам, особенно тем, которые находятся в стрессовой или незнакомой обстановке. Важно учитывать самочувствие кошки и давать кошачью мяту в безопасном, тихом месте, позволяя ей самой решать, взаимодействовать с ней или нет.

В сущности, данная трава может служить развлечением и приносить потенциальную пользу, однако важно понимать и уважать индивидуальную реакцию каждой кошки на нее, обеспечивая прежде всего ее комфорт и безопасность.

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