Сэкономить время утром, не жертвуя здоровьем: диетолог предложила универсальный завтрак

В современном мире кулинарии легко запутаться, сдаться и вернуться к привычным и быстрым закускам, но существует завтрак, который одновременно полезен и прост в приготовлении.

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В суете повседневной жизни легко попасть в спираль бесконечных перекусов, постепенно заменяющих наше нормальное питание, особенно когда в дверь стучатся стресс и скука. Эта история знакома многим, в том числе и экспертам по питанию. Это момент, напоминающий нам о том, что на пути к здоровью и питанию необходимы осознанность и понимание. К счастью, диетологи давно определили самые вкусные и полезные завтраки, которые с легкостью заставят нас забыть о перекусах, пишет EatingWell.

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Путь к урегулированию привычки перекусывать часто начинается с более внимательного изучения ежедневных приемов пищи. Приоритет разнообразных продуктов, богатых питательными веществами, очень важен. Но многие люди считают, что не справляются с этой задачей, особенно во время завтрака. Утренняя спешка часто приводит к выбору продуктов, в которых отсутствуют ключевые питательные вещества, в угоду продуктам быстрого приготовления, что вновь приводит людей к коробке с закусками.

Сертифицированный диетолог Андреа Матис, рекомендует к завтраку сырную яичную кесадилью со шпинатом — быстрое, вкусное и питательное решение, подходящее для занятого образа жизни. Это не просто завтрак, говорит она. Это симфония высококачественного белка из яиц, обеспечивающего устойчивую энергию, необходимых питательных веществ, таких как витамин B12 и холин для здоровья мозга, и сливочного, приятного на вкус авокадо, богатого полезными жирами и клетчаткой.

Что отличает эту кесадилью, так это ее адаптивность, заявляет диетолог. Она представляет собой базовое блюдо, ждущее индивидуального подхода, будь то яркие овощи, пикантные соусы или ароматные травы. Универсальность означает, что это не просто обычная еда, а целый кулинарный опыт, с легкостью адаптируемый к предпочтениям, диетическим потребностям или просто к тому, что есть в холодильнике.

Переход на плотный и полноценный завтрак имеет серьезные последствия. Это не просто утоление утреннего голода; это обеспечение организма постоянным источником энергии, повышение ясности ума, концентрации внимания и общего самочувствия. Отношения с едой превращаются из постоянных перекусов в осознанное питание, говорит Матис.

Когда потребность в постоянных перекусах исчезает, появляется ощущение силы и контроля. Речь идет не только о том, чтобы избежать постоянного заедания закусками, но и об осознанном отношении к еде. Это шаг к пониманию того, что то, что и как мы едим, оказывает огромное влияние на наше общее состояние здоровья и повседневную жизнь. Путь к более здоровому потреблению пищи — это не только выбор питательных продуктов, но и понимание и адаптация к потребностям организма.

Ранее Фокус писал о пользе кето-диеты в борьбе с мигренью. Облегчение от мигрени может наступить уже через пару приемов определенной пищи, согласно последним открытиям в области диетологии.

Также Фокус писал о 4 причинах есть суп по утрам. Наша утренняя трапеза редко когда включает в себя что-то на подобие супа, обычно предпочитая ему различные каши и яичницу. Но исследователи утверждают, что суп может быть невероятно полезным по утрам.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.