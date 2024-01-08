Дети лютых морозов: наше тело адаптируется к экстремальному холоду необычным способом

Человеческое тело уникально и даже при самых экстремальных изменениях температур, оно способно адаптироваться и изменятся. Ученые обнаружили необычные механизмы лежащие в основе этой способности.

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Пока по миру постепенно гуляет зимняя стужа, принося с собой обильные снега и морозы, наука считает, что это самое идеальное время изучить, как люди справляются с экстремальными холодами. Ученые считают, что холод более терпим, чем жара, но это мнение не разделяют многие, поскольку люди обычно предпочитают более теплый климат, пишет Wired.

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Кара Окобок, биологический антрополог из Университета Нотр-Дам, и ее коллеги обнаружили несколько интересных физиологических адаптаций, которые помогают людям выживать в холодной среде. К ним относятся изменения формы и размера тела, метаболизма и даже работы кровеносных сосудов и жировой ткани. Некоторые из этих адаптаций развивались на протяжении многих поколений, в то время как другие могут возникнуть в течение жизни человека в результате акклиматизации к более низким температурам.

Ее исследование является своевременным и приобретает все большее значение, поскольку изменение климата приводит к более непредсказуемым и суровым погодным условиям. По мере потепления планеты океаны нагреваются, вызывая мощные штормы и более холодные фронты. В местах, где никогда не было таких экстремальных погодных условий, теперь наблюдаются глубокие морозы и знойное лето. Понимание того, как люди приспосабливались к холоду в прошлом, помогает предсказать будущие климатические сценарии и подготовиться к ним.

Работа Окобок охватывает различные аспекты адаптации к холоду. Одним из важных направлений является изучение бурого жира — типа жира, который вырабатывает тепло в холодных условиях. Раньше считалось, что он есть только у грызунов, но теперь ученые обнаружили его у людей, особенно у тех, кто живет в более холодных регионах. Этот бурый жир необходим для регулирования температуры тела и метаболизма, и его наличие зависит от таких факторов, как воздействие холода в раннем возрасте.

Ее исследования не ограничиваются только жиром. Окобок изучает, как традиционные общины, такие как саамские оленеводы в Финляндии, на протяжении многих поколений жили в гармонии с холодом. Ее интересует все: от того, как их организм перерабатывает пищу, до того, как их физические особенности могли адаптироваться на протяжении тысячелетий.

Последствия этого исследования весьма серьезны в времена, когда климат резко изменяется, нарушая привычную нам погоду и влияя столбик термометра. Оно помогает понять проблемы, с которыми сталкиваются люди, внезапно оказавшиеся в незнакомом климате в результате миграции или кризиса беженцев. Эти знания также крайне важны для подготовки и защиты уязвимых групп населения от рисков для здоровья, связанных с экстремальными холодами и изменением погодных условий.

Работа Окобок — это напоминание о стойкости и приспособляемости человеческого тела. Поскольку климат продолжает меняться, понимание этих адаптаций не просто удовлетворяет научное любопытство, а является ключевым для выживания человечества. Оно дает нам знания, позволяющие лучше ориентироваться и выживать во все более непредсказуемом мире. Ее исследование подчеркивает важность уважения нашей связи с природой и понимания того, как наш организм реагирует на нее, предлагая варианты того, как мы можем продолжать процветать в условиях меняющегося климата.

Ранее Фокус писал о преимуществах холода для продления жизни. Низкая температура может быть ключом к открытию новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

Также Фокус писал об опасностях морозной зимней погоды для здоровья. Исследователи озвучили все риски — от воздействия на иммунную систему и сердечных приступов до тревоги и депрессии.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.