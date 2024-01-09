Новый взгляд на старую проблему: обнаружен эффективный способ контроля симптомов аллергии

Симптомы аллергии ежедневно мучают тысячи людей по всему миру и наука всячески пытается найти методы борьбы с ними. Недавно ученые смогли открыть новый способ их урегулирования.

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Исследователи из Королевского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона нашли новый метод помощи больным распространенным видом аллергии, который может изменить подход к лечению сенной лихорадки. Это исследование представляет идею измерения аллергенов травы в воздухе, а не просто подсчета пыльцевых зерен, для более эффективного лечения симптомов сенной лихорадки, Medical News.

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Сенная лихорадка, являющая собой самую распространенную форму аллергии распространенная проблема, от которой страдают миллионы людей. Она доставляет особенно много хлопот с конца марта по сентябрь. Такие симптомы, как насморк, чихание, кашель и зуд в глазах, затрудняют жизнь многих людей и даже могут ухудшить состояние легких, например, астму, что иногда приводит к госпитализации.

Традиционно люди, страдающие аллергией, для борьбы с симптомами полагались на ежедневный контроль количества пыльцы, который заключается в ручном измерении ее содержания в воздухе. Однако новое исследование предлагает более точный подход. Ключ заключается в измерении уровня содержания в воздухе специфического аллергена травы, известного как Phl p 5. Это связано с тем, что количество аллергена, выделяемого каждым пыльцевым зерном, может меняться изо дня в день, и именно эти аллергены в первую очередь вызывают симптомы аллергической реакции.

В своем исследовании ученые собирали ежедневные отчеты о симптомах аллергии и использовании лекарств у взрослых, участвующих в клинических испытаниях. Они также изучили данные о госпитализациях по поводу астмы. Одновременно они измерили количество пыльцы травы и уровень аллергена Phl p 5 в Королевском колледже Лондона за тот же период. Они обнаружили, что уровень этого аллергена в траве более устойчиво связан с аллергическими симптомами, чем количество пыльцы.

Профессор Стивен Тилл из Королевского колледжа Лондона подчеркивает важность этого открытия. Он отмечает, что для тех, кто страдает от сенной лихорадки, особенно для тех, кто имеет сильную аллергию на пыльцу трав, этот метод мониторинга аллергенов может стать более надежным способом прогнозирования и подготовки к появлению симптомов аллергии.

Это исследование — только начало научных работ в этой области. Сейчас команда изучает, может ли регулярное измерение уровня аллергенов стать стандартной практикой. Они также изучают другие факторы окружающей среды, такие как температура, ветер, влажность и загрязнение воздуха, которые могут повлиять на количество аллергенов, выделяемых каждым пыльцевым зерном.

Данная работа дает новую надежду страдающим аллергией людям, предполагая, что, сосредоточившись на уровне аллергенов, а не только на количестве пыльцы, можно будет более эффективно бороться с симптомами и улучшить качество жизни миллионов.

Ранее Фокус писал о том, что аллергия у детей провоцирует другие заболевания. Недавнее новаторское исследование показало, что у детей одна аллергия может спровоцировать следующую, более тяжелую.

Также Фокус писал о создании вакцины от аллергии на арахис и орехи. Ученые создали революционный препарат для полного излечения аллергии, и по их словам, его применение не ограничивается только на этом.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.