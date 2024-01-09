Новий погляд на стару проблему: виявлено ефективний спосіб контролю симптомів алергії

Симптоми алергії щодня мучать тисячі людей по всьому світу і наука всіляко намагається знайти методи боротьби з ними. Нещодавно вчені змогли відкрити новий спосіб їх врегулювання.

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Дослідники з Королівського коледжу Лондона та Імперського коледжу Лондона знайшли новий метод допомоги хворим на поширений вид алергії, який може змінити підхід до лікування сінної лихоманки. Це дослідження представляє ідею вимірювання алергенів трави в повітрі, а не просто підрахунку пилкових зерен, для більш ефективного лікування симптомів сінної лихоманки, Medical News.

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Сінна лихоманка, що є найпоширенішою формою алергії, поширена проблема, від якої страждають мільйони людей. Вона завдає особливо багато клопоту з кінця березня до вересня. Такі симптоми, як нежить, чхання, кашель і свербіж в очах, ускладнюють життя багатьох людей і навіть можуть погіршити стан легенів, наприклад, астму, що іноді призводить до госпіталізації.

Традиційно люди, які страждають на алергію, для боротьби з симптомами покладалися на щоденний контроль кількості пилку, що полягає в ручному вимірюванні його вмісту в повітрі. Однак нове дослідження пропонує більш точний підхід. Ключ полягає у вимірюванні рівня вмісту в повітрі специфічного алергену трави, відомого як Phl p 5. Це пов'язано з тим, що кількість алергену, що виділяється кожним пилковим зерном, може змінюватися день у день, і саме ці алергени передусім викликають симптоми алергічної реакції.

У своєму дослідженні вчені збирали щоденні звіти про симптоми алергії та використання ліків у дорослих, які беруть участь у клінічних випробуваннях. Вони також вивчили дані про госпіталізації з приводу астми. Одночасно вони виміряли кількість пилку трави та рівень алергену Phl p 5 у Королівському коледжі Лондона за той самий період. Вони виявили, що рівень цього алергену в траві більш стійко пов'язаний з алергічними симптомами, ніж кількість пилку.

Професор Стівен Тілл з Королівського коледжу Лондона підкреслює важливість цього відкриття. Він зазначає, що для тих, хто страждає від сінної лихоманки, особливо для тих, хто має сильну алергію на пилок трав, цей метод моніторингу алергенів може стати надійнішим способом прогнозування та підготовки до появи симптомів алергії.

Це дослідження — лише початок наукових робіт у цій галузі. Зараз команда вивчає, чи може регулярне вимірювання рівня алергенів стати стандартною практикою. Вони також вивчають інші фактори довкілля, як-от температура, вітер, вологість і забруднення повітря, що можуть вплинути на кількість алергенів, які виділяються кожним пилковим зерном.

Ця робота дає нову надію людям, які страждають на алергію, припускаючи, що, зосередившись на рівні алергенів, а не тільки на кількості пилку, можна буде більш ефективно боротися з симптомами і поліпшити якість життя мільйонів.

Раніше Фокус писав про те, що алергія у дітей провокує інші захворювання. Нещодавнє новаторське дослідження показало, що у дітей одна алергія може спровокувати наступну, важчу.

Також Фокус писав про створення вакцини від алергії на арахіс і горіхи. Вчені створили революційний препарат для повного лікування алергії, і, за їхніми словами, його застосування не обмежується тільки цим.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.