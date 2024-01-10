Формула здоровья: врач рассказала о способах эффективного регулирования сахара в крови

Слаженная работа организма является процессом взаимодействия многих факторов здоровья. Эксперты поделились методикой влияния на один из важнейших его элементов.

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В современном мире, заботящемся о своем здоровье, понимание уровня сахара в крови и его влияния на наше самочувствие важно как никогда. Он влияет абсолютно на все аспекты нашей жизни. Хотя такое серьезное влияние может напугать, важно помнить, что это вполне подконтрольный нам фактор, которым можно управлять для поддержания крепкого здоровья, пишет Poosh.

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Эксперт по функциональной медицине и питанию Леона Вест Фокс проливает свет на этот важнейший аспект здоровья, подчеркивая важность баланса сахара в крови. И этот баланс — не только избавление от неудобств, связанных с ночными пробуждениями или голодом; он также связан с поддержанием энергии, поддержкой работы мозга, регулированием настроения и, что особенно важно, профилактикой хронических заболеваний, таких как диабет, и сопутствующих состояний, таких как деменция, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак.

Вест Фокс подчеркивает, что баланс сахара в крови зависит не только от лекарств или сложных медицинских процедур, но и от того, что мы едим. Она упрощает это до простой формулы, делая акцент на четырех ключевых элементах для приема пищи, поддерживающей уровень сахара в крови:

Высокое содержание клетчатки: артишоки, авокадо, фасоль, брюссельская капуста, брокколи, семена чиа, чечевица, овес, груши, киноа, малина и горох, богаты клетчаткой.

артишоки, авокадо, фасоль, брюссельская капуста, брокколи, семена чиа, чечевица, овес, груши, киноа, малина и горох, богаты клетчаткой. Умеренное или высокое содержание белка: миндаль, творог, курица, яйца, греческий йогурт, постную говядину, чечевица, тыквенные семечки, лосось, тофу, темпе и индейка.

миндаль, творог, курица, яйца, греческий йогурт, постную говядину, чечевица, тыквенные семечки, лосось, тофу, темпе и индейка. Полезные жиры: авокадо, масло авокадо, семена чиа, кокос, кокосовое масло, льняное масло, топленое масло, орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, оливковое масло и йогурт.

авокадо, масло авокадо, семена чиа, кокос, кокосовое масло, льняное масло, топленое масло, орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, оливковое масло и йогурт. Низкогликемические сложные углеводы: ячмень, фасоль, чечевица, коричневый рис, гречка, овес, киноа, сквош, сладкий картофель, батат, макароны из цельной пшеницы, проросший хлеб и хлеб без муки, а также дикий рис.

Вест Фокс предлагает расставить приоритеты в этих категориях. Наиболее важными являются продукты с высоким содержанием клетчатки и белка, затем идут полезные жиры и углеводы с низким гликемическим индексом.

Важным аспектом ее рекомендаций является время приема пищи. Она советует ужинать рано, а на ночь поститься 12-14 часов. При таком подходе важно не только то, что вы едите, но и то, когда вы едите. Ранний ужин помогает организму эффективнее перерабатывать пищу перед сном, избегая значительных скачков сахара в крови. Длительное ночное голодание способствует снижению уровня инсулина, повышает чувствительность к нему, усиливает сжигание жира и улучшает гибкость метаболизма. Это не только помогает снизить риск развития инсулинорезистентности, но и побуждает организм использовать накопленные жиры для получения энергии.

Такой подход к регулированию уровня сахара в крови — это не просто изменение рациона питания, это корректировка образа жизни с далеко идущими последствиями для здоровья. Простота формулы Вест Фокс делает ее доступной и достижимой для всех, кто хочет улучшить свое здоровье за счет более эффективного управления важным элементом здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.