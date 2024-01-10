Формула здоров'я: лікарка розповіла про способи ефективного регулювання цукру в крові

Злагоджена робота організму є процесом взаємодії багатьох чинників здоров'я. Експерти поділилися методикою впливу на один із найважливіших його елементів.

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У сучасному світі, який піклується про своє здоров'я, розуміння рівня цукру в крові та його впливу на наше самопочуття важливе як ніколи. Він впливає абсолютно на всі аспекти нашого життя. Хоча такий серйозний вплив може налякати, важливо пам'ятати, що це цілком підконтрольний нам фактор, яким можна керувати для підтримки міцного здоров'я, пише Poosh.

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Експертка з функціональної медицини та харчування Леона Вест Фокс проливає світло на цей найважливіший аспект здоров'я, підкреслюючи важливість балансу цукру в крові. І цей баланс — не тільки позбавлення від незручностей, пов'язаних із нічними пробудженнями або голодом; він також пов'язаний із підтримкою енергії, підтримкою роботи мозку, регулюванням настрою і, що особливо важливо, профілактикою хронічних захворювань, як-от діабет, і супутніх станів, як-от деменція, серцево-судинні захворювання і навіть рак.

Вест Фокс наголошує, що баланс цукру в крові залежить не тільки від ліків або складних медичних процедур, а й від того, що ми їмо. Вона спрощує це до простої формули, роблячи акцент на чотирьох ключових елементах для приймання їжі, що підтримує рівень цукру в крові:

Високий вміст клітковини: артишоки, авокадо, квасоля, брюссельська капуста, броколі, насіння чіа, сочевиця, овес, груші, кіноа, малина та горох, багаті на клітковину.

артишоки, авокадо, квасоля, брюссельська капуста, броколі, насіння чіа, сочевиця, овес, груші, кіноа, малина та горох, багаті на клітковину. Помірний або високий вміст білка: мигдаль, кисломолочний сир, курка, яйця, грецький йогурт, пісна яловичина, сочевиця, гарбузове насіння, лосось, тофу, темпе та індичка.

мигдаль, кисломолочний сир, курка, яйця, грецький йогурт, пісна яловичина, сочевиця, гарбузове насіння, лосось, тофу, темпе та індичка. Корисні жири: авокадо, олія авокадо, насіння чіа, кокос, кокосова олія, лляна олія, топлене масло, горіхи, як-от мигдаль і волоські горіхи, маслинова олія та йогурт.

авокадо, олія авокадо, насіння чіа, кокос, кокосова олія, лляна олія, топлене масло, горіхи, як-от мигдаль і волоські горіхи, маслинова олія та йогурт. Низькоглікемічні складні вуглеводи: ячмінь, квасоля, сочевиця, коричневий рис, гречка, овес, кіноа, сквош, солодка картопля, батат, макарони з цільної пшениці, пророслий хліб і хліб без борошна, а також дикий рис.

Вест Фокс пропонує розставити пріоритети в цих категоріях. Найбільш важливими є продукти з високим вмістом клітковини і білка, потім ідуть корисні жири і вуглеводи з низьким глікемічним індексом.

Важливим аспектом її рекомендацій є час прийому їжі. Вона радить вечеряти рано, а на ніч постити 12-14 годин. За такого підходу важливо не тільки те, що ви їсте, а й те, коли ви їсте. Рання вечеря допомагає організму ефективніше переробляти їжу перед сном, уникаючи значних стрибків цукру в крові. Тривале нічне голодування сприяє зниженню рівня інсуліну, підвищує чутливість до нього, посилює спалювання жиру і покращує гнучкість метаболізму. Це не тільки допомагає знизити ризик розвитку інсулінорезистентності, а й спонукає організм використовувати накопичені жири для отримання енергії.

Такий підхід до регулювання рівня цукру в крові — це не просто зміна раціону харчування, це коригування способу життя з далекосяжними наслідками для здоров'я. Простота формули Вест Фокс робить її доступною і досяжною для всіх, хто хоче поліпшити своє здоров'я за рахунок ефективнішого управління важливим елементом здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.