Паутинные вены: врачи рассказали, что это такое, насколько они опасны и как от них избавиться

Многие из нас хотя бы раз замечали на собственном или чужом носу крохотные красные выступающие вены, похожие на паутину. О том как избежать их появления рассказали врачи.

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Паутинные вены, эти маленькие красные или синие линии, которые могут появиться на вашем лице, и это не просто косметическая проблема. На самом деле это крошечные кровеносные сосуды, которые стали видны под кожей. Эти вены, известные в медицине как телеангиэктазии, имеют ширину около одного миллиметра — примерно как толщина острия карандаша и многих людей интересует возможность избавления от них, пишет The New York Times.

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Основная причина появления этих вен — солнечные лучи. Они повреждают защитный слой вокруг кровеносных сосудов, в результате чего они расширяются и становятся заметными. Другие факторы, такие как генетика, старение, травмы лица или гормональные изменения, например, во время беременности или под воздействием некоторых лекарств, также могут привести к их развитию.

Хотя эти вены не опасны, многим людям не нравится, как они выглядят, говорит дерматолог Митч Голдман. Избавиться от них в домашних условиях невозможно, но дерматологи предлагают эффективные методы лечения. Наиболее распространенным методом является лазерное лечение, при котором концентрированный свет направляется на вены и разрушает их. В результате они уменьшаются и в конце концов исчезают. Существуют различные типы лазеров, например импульсный лазер на красителях или Nd:YAG-лазер, каждый из которых подходит для определенных потребностей и типов кожи.

Еще один вариант — терапия интенсивным импульсным светом. Это не просто лазер; он использует диапазон длин световых волн для воздействия на вены, а также может помочь в решении других проблем кожи, таких как шрамы от акне или морщины.

Эти процедуры, как правило, безопасны, с минимальными побочными эффектами, такими как временные синяки. Однако неправильное лечение может привести к образованию рубцов или изменению пигментации, поэтому очень важно обратиться к квалифицированному специалисту.

После лечения паутинные вены обычно не возвращаются. Но новые могут появиться при постоянном пребывании на солнце или других факторах риска. Поэтому может потребоваться постоянное лечение, возможно, один или два раза в год.

Предотвращение появления подобных вен не гарантировано, особенно если у вас есть генетическая предрасположенность или вы принимаете определенные лекарства. Однако ежедневное использование солнцезащитного крема может свести к минимуму повреждение кожи солнцем, которое является одной из основных причин. Солнцезащитный крем с SPF 30 или выше, наносимый каждые два часа при купании или потении, поможет защитить вашу кожу как от сосудистых звездочек, так и от рака кожи, говорят эксперты.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.