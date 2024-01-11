Павутинні вени: лікарі розповіли, що це таке, наскільки вони небезпечні та як їх позбутися

Багато хто з нас хоча б раз помічав на власному або чужому носі крихітні червоні вени, що виступають, схожі на павутину. Про те як уникнути їхньої появи розповіли лікарі.

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Павутинні вени, ці маленькі червоні або сині лінії, які можуть з'явитися на вашому обличчі, і це не просто косметична проблема. Насправді це крихітні кровоносні судини, які стали видні під шкірою. Ці вени, відомі в медицині як телеангіектазії, мають ширину близько одного міліметра — приблизно як товщина вістря олівця, і багатьох людей цікавить можливість їх позбавлення, пише The New York Times.

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Основна причина появи цих вен — сонячні промені. Вони пошкоджують захисний шар навколо кровоносних судин, унаслідок чого вони розширюються і стають помітними. Інші чинники, такі як генетика, старіння, травми обличчя або гормональні зміни, наприклад, під час вагітності або під впливом деяких ліків, також можуть призвести до їхнього розвитку.

Хоча ці вени не є небезпечними, багатьом людям не подобається, який вони мають вигляд, каже дерматолог Мітч Голдман. Позбутися їх у домашніх умовах неможливо, але дерматологи пропонують ефективні методи лікування. Найпоширенішим методом є лазерне лікування, за якого концентроване світло спрямовується на вени та руйнує їх. У результаті вони зменшуються і врешті-решт зникають. Існують різні типи лазерів, як-от імпульсний лазер на барвниках або Nd:YAG-лазер, кожен з яких підходить для певних потреб і типів шкіри.

Ще один варіант — терапія інтенсивним імпульсним світлом. Це не просто лазер; він використовує діапазон довжин світлових хвиль для впливу на вени, а також може допомогти у вирішенні інших проблем шкіри, як-от шрами від акне або зморшки.

Ці процедури, як правило, безпечні, з мінімальними побічними ефектами, такими як тимчасові синці. Однак неправильне лікування може призвести до утворення рубців або зміни пігментації, тому дуже важливо звернутися до кваліфікованого фахівця.

Після лікування павутинні вени зазвичай не повертаються. Але нові можуть з'явитися за постійного перебування на сонці або інших факторів ризику. Тому може знадобитися постійне лікування, можливо, один або два рази на рік.

Запобігання появі подібних вен не гарантоване, особливо якщо у вас є генетична схильність або ви приймаєте певні ліки. Однак щоденне використання сонцезахисного крему може звести до мінімуму пошкодження шкіри сонцем, яке є однією з основних причин. Сонцезахисний крем з SPF 30 або вище, що наноситься кожні дві години під час купання або потіння, допоможе захистити вашу шкіру як від судинних зірочок, так і від раку шкіри, кажуть експерти.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.