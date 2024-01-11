Опасность, витающая в воздухе: загрязнение окружающей среды связали с проблемами кожи

Проблемы дерматологического характера затрагивают миллионы людей по всему миру и ученым удалось обнаружить очередной распространенный и незаметный источник различных кожных заболеваний.

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Недавнее исследование, проведенное в Массачусетской больнице общего профиля, выявило удивительную связь между загрязнением воздуха и здоровьем нашей кожи. Команда ученых заметила увеличение числа пациентов с проблемами кожи в период высокого загрязнения воздуха в Бостоне. Это побудило их к дальнейшим исследованиям и необычным открытиям, пишет Wired.

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Команда исследователей под руководством дерматолога Шади Коурош проанализировала данные об окружающей среде за пять лет, а также истории болезни пациентов. Выводы были очевидны: повышение уровня загрязнения воздуха, в частности угарного газа, совпадало с увеличением числа обращений в больницу по поводу кожных заболеваний, таких как экзема. Яркий пример: когда уровень угарного газа утроился во время лесных пожаров в Канаде в 2023 году, число обращений к дерматологам в Бостоне выросло с 20 до 160.

Но важны не только такие крупные события, как лесные пожары. Повседневное загрязнение от транспорта и промышленности также играет свою роль. Например, исследование, проведенное в Китае, связало длительное воздействие загрязненного воздуха с увеличением проблем с кожей у детей. Загрязняющие вещества, особенно для тех, кто страдает такими заболеваниями, как экзема, ослабляют защитный барьер кожи, что приводит к воспалению и ускоренному старению.

Это исследование имеет более широкое значение. Поскольку более 99% населения планеты проживает в районах с уровнем загрязнения воздуха, превышающим нормативы Всемирной организации здравоохранения, здоровье кожи вызывает серьезную озабоченность. Хронические заболевания кожи могут серьезно повлиять на качество жизни, привести к нарушениям сна, тревожности и социальным проблемам.

Что же делать, если вы живете в загрязненном районе? Защитные меры, такие как ношение масок и прикрытие кожи, могут помочь в периоды высокого загрязнения, считают ученые. Регулярное использование воздушных фильтров дома и применение минеральных солнцезащитных кремов также могут обеспечить ежедневную защиту. Тщательное очищение кожи и увлажнение гипоаллергенными средствами также могут помочь избежать осложнений.

Помимо индивидуальных действий, данное исследование подчеркивает необходимость принятия более действенных мер в области общественного здравоохранения для борьбы с загрязнением воздуха. Авторы призывают правительства принять более экологичную транспортную политику и бороться с изменением климата, которое, как ожидается, со временем ухудшит качество воздуха. Речь идет не только о здоровье кожи, но и о более широком влиянии изменений окружающей среды на наше благополучие.

Ранее Фокус писал о том, что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

Также Фокус писал о том, как люди способны менять химический состав воздуха. Благодаря новому исследованию эксперты смогут глубже изучить вопрос о том, какое влияние люди оказывают на окружающий мир.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.