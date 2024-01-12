Превентивное лекарство: ученые начали разработку вакцины от смертельно опасного вируса Нипах

Вирус Нипах признан ВОЗ, как потенциально опасное для всего человечества заболевание и ученые, усвоившие урок после пандемии COVID-19, решили заранее подготовиться к различным сценариям его распространения.

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Ученые из Оксфордского университета начали многообещающий путь к борьбе с вирусом Нипах — серьезной угрозой здоровью миллионов, против которой в настоящее время нет ни вакцин, ни лечения. Этот вирус вызывает особую тревогу, так как может убить до 75% зараженных им людей. Инициатива Оксфорда знаменует собой важный шаг в борьбе с вирусом, который потенциально может стать причиной глобальной пандемии, пишет Forbes.

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Вакцина ученых, которая пока находится на стадии эксперимента, основана на технологии, использованной в успешной вакцине COVID-19, созданной Оксфордом и компанией AstraZeneca. Этот метод использует так называемый вирусный вектор для запуска иммунного ответа в организме. В текущем испытании участвует 51 доброволец в возрасте от 18 до 55 лет. Оно призвано проверить безопасность вакцины и то, насколько хорошо она стимулирует иммунную систему. Ожидается, что оно продлится 18 месяцев, после чего планируется провести дополнительные испытания в странах, где распространен вирус Нипах.

Впервые о вирусе Нипах стало известно около 25 лет назад после вспышки заболевания среди свиней и свиноводов в Малайзии и Сингапуре. Это тип вируса, который может передаваться от животных к человеку, а в некоторых случаях и от человека к человеку. Его естественными хозяевами являются фруктовые летучие мыши, и человек может заразиться при прямом контакте с этими животными или их жидкостями, а также при употреблении зараженной пищи. Вирус может вызывать целый ряд тяжелых симптомов, включая отек мозга, судороги и кому, и имеет высокий уровень смертности.

Последствия этого испытания далеко идущие. Оно может проложить путь для борьбы с другими опасными вирусами, такими как вирус Хендра и корь, которые принадлежат к тому же семейству, что и вирус Нипах. Такие исследования крайне необходимы, поскольку Всемирная организация здравоохранения признает вирус Нипах значительной угрозой для человечества, способной вызвать новую пандемию. Это обусловлено такими факторами, как большое количество людей, потенциально способных контактировать с носителями, частота вспышек и способность вируса распространяться между людьми.

Помимо вируса Нипах, ВОЗ определила еще несколько заболеваний как потенциальные источники будущих пандемий. Испытание вакцины в Оксфорде — это шаг в правильном направлении, и не только для Нипах, но и для нашей общей готовности к глобальным угрозам здоровью.

Ранее Фокус писал о древнем вирусе, пробудившемся в нашем организме и вызывающем рак мозга. Спящий миллионы лет вирус проснулся внутри нашего мозга, стимулируя рост агрессивных опухолей, но согласно новому исследованию, у нас есть надежда на лекарство.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.