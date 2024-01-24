Резкая потеря веса является тревожным звоночком: ученые выявили новый признак развития рака

Хотя снижение веса считается профилактической мерой против этого серьезного заболевания, резкая его потеря может сигнализировать о развитии онкологии на ранних этапах.

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Недавние исследования выявили любопытную связь между непреднамеренной потерей веса и повышенным риском развития рака. В исследовании, проведенном учеными Гарварда, приняли участие более 157 000 медицинских работников в возрасте от 40 лет и старше в течение почти четырех десятилетий. Выяснилось, что у людей, потерявших более 10% массы тела без всяких усилий, вероятность диагностирования рака в течение года была на 57% выше, чем у тех, чей вес оставался стабильным, пишет Daily Mail.

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Завершившееся исследование показало повышенный риск развития рака пищевода, желудка, печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы у людей с пониженным весом. Это позволяет предположить, что причиной потери веса может быть сам рак, тем более что опухоли в пищеварительной системе могут подавлять аппетит. Интересно, что, несмотря на то, что избыточный вес неизменно связан с целым рядом распространенных видов рака, таких как рак груди, толстой кишки и печени, сбрасывание лишних килограммов обычно считается профилактической мерой против рака.

Исследование подчеркивает важность консультации с врачом при необъяснимой потере веса, так как это может быть ранним признаком рака или других проблем со здоровьем. Доктор Брайан Волпин, ведущий исследователь, говорит, что неожиданная потеря веса, особенно если она не вызвана изменениями в рационе или физическими упражнениями, требует обращения к врачу для исключения возможных причин.

Данное исследование расходится с предыдущими результатами, которые преимущественно связывали потерю веса со снижением риска развития рака. Оно подчеркивает сложность взаимосвязи между массой тела и раком, подчеркивая, что, хотя поддержание здорового веса полезно, внезапная и необъяснимая потеря веса не должна быть проигнорирована как потенциальный тревожный знак.

Эти выводы бросают вызов традиционным представлениям о профилактике рака и говорят о том, что, хотя корректировка образа жизни, например, сокращение потребления фастфуда и контроль веса, может снизить риск развития рака, осознание неожиданной потери веса как симптома имеет решающее значение для своевременного лечения. Цель дальнейших исследований — усовершенствовать подход к профилактике и раннему выявлению рака, чтобы люди могли предпринимать осознанные шаги для поддержания своего здоровья.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о том, что власти Нидерландов собираются бесплатно раздавать людям солнцезащитный крем. Правительство Нидерландов объявило о новой инициативе в области общественного здравоохранения, направленной на борьбу с растущим уровнем заболеваемости раком кожи в стране.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.