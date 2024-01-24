Проснулась с парализованной частью лица: таинственная болезнь изменила жизнь молодой девушки

Самые необычные и загадочные заболевания могут настигнуть нас, застав врасплох. Именно это произошло с молодой девушкой, жизнь которой в один миг разделилась на "до" и "после".

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Когда Каоимхе Редди, 26-летняя девушка из Ирландии, живущая в Западном Лондоне, проснулась однажды утром и обнаружила, что левая сторона ее лица не двигается, она поначалу приняла это за побочный эффект плохого ночного сна. То, что начиналось как безобидное онемение, принятое за последствия простуды, переросло в неспособность пить утренний кофе, не выливая его изо рта. Это тревожное открытие привело к тому, что она столкнулась со своим отражением, которое показало, что даже спустя длительное время ее лицо оставалось частично парализовано, пишет Study Finds.

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Испытания Редди начались внезапно. Вечером 19 августа 2023 года она легла спать, почувствовав легкое недомогание, а проснувшись, обнаружила состояние, которое никак не могла предвидеть. Отсутствие ощущений или покалывания в сочетании с внезапным параличом привели ее в недоумение. Только после того как она попыталась выпить кофе и посоветовалась с женихом, до нее начала доходить вся серьезность ситуации. Она была поражена, когда после звонка на телефон доверия к врачу к ней домой быстро приехала машина скорой помощи, чего она никак не ожидала из-за того, что изначально считала незначительной проблемой.

По прибытии в больницу Чаринг-Кросс медицинская бригада столкнулась с проблемой диагностики. Симптомы, с которыми обратилась Редди — лицевой паралич без типичных признаков онемения или покалывания, заставили их рассмотреть целый ряд возможных причин, включая инсульт, травматическое повреждение мозга или инфекцию. Несмотря на многочисленные обследования, включая МРТ и неврологический осмотр, точная причина паралича так и осталась невыясненной. Врачи предположили, что виной тому может быть воспаление лицевых нервов, возможно, вызванное инфекцией, хотя анализы крови оказались в норме.

В течение нескольких недель Редди постоянно посещала больницу, проходя тест за тестом без каких-либо признаков улучшения состояния. Оно значительно повлияло на ее повседневную жизнь, усложнив такие простые задачи, как еда, питье и разговор. Паралич распространился даже на половину языка, снижая ее вкусовые ощущения и превращая прием пищи и питья в испытание, которое она должна была преодолевать мысленно.

Перед лицом этих трудностей Редди решила придерживаться позитивного мировоззрения. Она начала бегать, чтобы укрепить свое физическое здоровье, и обратилась к акупунктуре, чтобы поддержать свое душевное благополучие. Ее история подчеркивает не только непредсказуемость здоровья, но и стойкость человеческого духа перед лицом неопределенности. Опыт Редди служит напоминанием о сложностях медицинской диагностики и о важности обращения к врачу при появлении необъяснимых симптомов. Ее решимость сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на своем здоровье и счастье, несмотря на трудности, вдохновляет других людей, столкнувшихся со своими неожиданными проблемами со здоровьем.

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