Прорыв в диагностике рака: ИИ смог предсказать развитие болезни задолго до ее проявления

Использовав потенциал передовых технологий, ученые смогли снизить риск смертельного исхода у самого опасного и коварного вида рак на 25%, дав надежду сотням тысяч людей.

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Похоже, что в обозримом будущем даже коварная атака одного из самых смертоносных видов рака сможет быть замечена за несколько лет до его появления. Таковы результаты прорывного исследования, которое обещает переломить ход борьбы с раком поджелудочной железы — заболеванием, печально известным тем, что его почти всегда обнаруживают слишком поздно, пишет The Boston Globe.

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В основе этого прорыва лежит использование искусственного интеллекта (ИИ), но не в футуристическом смысле роботов и фантастики, а в качестве своеобразного сверхмощного детектива, прочесывающего горы медицинских записей, чтобы найти самые ранние признаки болезни. Это не просто маленький шаг вперед, это скачок к изменению мрачной статистики, согласно которой только 11 % больных раком поджелудочной железы живут 5 лет после диагноза.

Ключ к новому подходу лежит в ранней диагностике. Для небольшой группы пациентов, которые проходят раннее обследование, поскольку знают, что находятся в группе риска из-за своей генетики, выживаемость возрастает до 80 %. Но как быть со многими другими людьми, которые могут быть в группе риска и не знать об этом? Вот тут-то и приходит на помощь искусственный интеллект. Проанализировав огромное количество данных, исследователи разработали модель, которая в три с половиной раза лучше выявляет людей, входящих в группу риска, чем существующие методы.

Речь идет не только о цифрах. Речь идет о жизнях. Если выявить 10 % людей из группы риска, это означает, что тысячи людей получат шанс на борьбу с болезнью, которая часто является смертным приговором.

Однако этот революционный метод не претендует на то, чтобы выявить все случаи заболевания. Шестьдесят пять процентов тех, кто заболеет раком поджелудочной железы, все еще могут остаться без своевременной диагностики. Но это значительное улучшение по сравнению с 90 %, которые в настоящее время попросту упускаются.

Эта инновация появилась благодаря сотрудничеству доктора Лимор Аппельбаум из Медицинского центра Бет Израэль Диконес и Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института. Их работа демонстрирует потенциал не только для рака поджелудочной железы, но и для других неуловимых видов рака, таких как рак яичников.

Однако прежде чем эта модель искусственного интеллекта станет стандартным инструментом в арсенале врачей, она должна быть тщательно протестирована в реальных условиях. Это следующий шаг исследователей, которые внимательно наблюдают за большой группой людей, чтобы убедиться, что предсказания их модели сбываются.

Такой подход к выявлению рака — свидетельство того, что технологии способны изменить здравоохранение. Соединив огромные данные, хранящиеся в электронных медицинских картах, с аналитическими способностями искусственного интеллекта, исследователи приблизились к тому, чтобы сделать раннее обнаружение неуловимых видов рака реальностью. Это может означать, что в недалеком будущем первым признаком рака поджелудочной железы будет не симптом, сигнализирующий о том, что уже слишком поздно, а предупреждение, предлагающее воспользоваться самым ценным ресурсом — временем.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о том, что власти Нидерландов собираются бесплатно раздавать людям солнцезащитный крем. Правительство Нидерландов объявило о новой инициативе в области общественного здравоохранения, направленной на борьбу с растущим уровнем заболеваемости раком кожи в стране.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.