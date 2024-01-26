Ключ к управлению памятью: ученые обнаружили уникальный элемент формирования воспоминаний

Новое исследование ученых раскрыло неожиданную способность уже знакомого науке белка, получив возможность управлять памятью и формированием воспоминаний.

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Ученые из Вирджинского технологического института открыли новую роль белка в мозге, которая может открыть путь к революционным методам лечения заболеваний, связанных с памятью. Этот белок, известный как RPT6, давно известен своим участием в процессе клеточной очистки в гиппокампе мозга — области, критически важной для формирования памяти. Однако недавнее открытие показало, что RPT6 обладает второй, ранее неизвестной способностью: он может прикрепляться к ДНК и влиять на активность генов во время создания воспоминаний, пишет Neuroscience News.

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Обнаруженная двойная функция RPT6 не только углубляет наше понимание того, как формируются воспоминания, но и открывает захватывающие возможности для разработки методов лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и посттравматическое стрессовое расстройство. Исследование, проведенное под руководством ученых из Колледжа сельского хозяйства и биологических наук Вирджинского технологического института, знаменует собой значительный прогресс в области нейробиологии и дает надежду миллионам людей, страдающих от расстройств памяти.

Формирование памяти — сложный процесс, который включает в себя активацию определенных генов, что приводит к развитию и укреплению нейронных связей. Открытие того, что RPT6 может регулировать экспрессию генов во время этого процесса, добавляет новый слой к нашему пониманию формирования памяти. Точные причины двойной роли RPT6 и ее механизмы остаются загадкой, вызывая любопытство и стимулируя дальнейшие исследования.

Вновь обретенное понимание роли RPT6 имеет значительные последствия для терапевтических стратегий, направленных на улучшение памяти и лечение расстройств, связанных с памятью. Манипулируя функциями белка, ученые надеются улучшить формирование памяти или даже смягчить вредные воспоминания, особенно при таких заболеваниях, как посттравматическое стрессовое расстройство.

Результаты исследования подчеркивают сложность мозга и процессов, лежащих в основе формирования нашей памяти. По мере того как исследователи будут продолжать изучать функции RPT6, эти знания, вероятно, приведут к новым подходам к лечению и пониманию расстройств памяти, что станет маяком надежды для миллионов людей.

Ранее Фокус писал о том, что наши пальцы обладают собственной уникальной памятью. Ученые выяснили, что наши пальцы рук посылают очень информативные сигналы мозгу о предмете, который мы держим. Более того, они способны сравнивать его с прошлым предметом у нас в руках.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.

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