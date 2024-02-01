Инструменты музыкантов защищают их от деменции: начать играть никогда не поздно, считают ученые

В новом необычном исследовании ученые подтвердили связь между игрой на музыкальных инструментах и укреплением здоровья нашего мозга, что предоставило новый метод борьбы с тяжелыми болезнями.

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В мире, где деменция становится все более распространенной проблемой, новое исследование предполагает, что игра на музыкальном инструменте может быть ключом к сохранению здоровья нашего мозга. В ходе исследования, проведенного в Университете Эксетера, были проанализированы данные 1 107 человек старше 40 лет, не страдающих деменцией. В центре внимания были их когнитивные способности, музыкальные таланты и привычки, пишет ScienceAlert.

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Выводы ученых оказались весьма интригующими. Люди, игравшие на музыкальных инструментах, демонстрировали заметно лучшие показатели рабочей памяти и исполнительной функции — навыков, необходимых для решения проблем и планирования. Певцы тоже демонстрировали положительную связь с исполнительной функцией. При этом, простое прослушивание музыки не имело такого же эффекта.

Энн Корбетт, когнитивный психолог из Эксетерского университета, выделяет понятие "когнитивный резерв". Этот термин означает способность мозга противостоять старению и болезням с течением времени. Такие занятия, как игра на музыкальном инструменте, могут способствовать формированию этого резерва, потенциально обеспечивая защиту от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, считает Корбетт.

Однако важно отметить, что данное исследование не является окончательным доказательством того, что игра на инструменте напрямую ведет к улучшению здоровья мозга. Могут быть и другие факторы. Например, люди с более высоким уровнем дохода могут позволить себе как занятия музыкой, так и более здоровый образ жизни, что может способствовать улучшению работы мозга.

Несмотря на все эти соображения, связь между игрой на инструменте и здоровьем мозга все же имеется. Это не первое исследование, в котором она была замечена, что говорит о том, что ее стоит изучать и дальше.

Поэтому поощрение музыкального образования может стать ценной стратегией общественного здравоохранения. Особенно полезным может оказаться поощрение пожилых людей к продолжению или возвращению к занятиям музыкой в более зрелом возрасте. Наиболее значительные когнитивные преимущества были отмечены среди клавишников, но преимущества наблюдались на всех инструментах, особенно у тех, кто продолжал играть в более зрелом возрасте.

Своим опытом поделился 78-летний Стюарт Дуглас из Корнуолла, который играет на аккордеоне в группе. Он и его коллеги по группе стали свидетелями положительного влияния музыки на людей с потерей памяти. Как пожилые музыканты, они твердо уверены, что постоянное занятие музыкой помогает им сохранять остроту ума.

В итоге, несмотря на то, что для полного понимания взаимосвязи между музыкальной деятельностью и когнитивным здоровьем необходимы дополнительные исследования, данная научная работа открывает захватывающую возможность того, что игра на музыкальном инструменте может стать ключом к сохранению здоровья нашего мозга с возрастом.

Ранее Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера можно, если делать большие перерывы в приеме пищи.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но, похоже, они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.